ينكمش الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى قياسي منخفض، مما يسرع ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي

وصل الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية، الذي كان متسعًا بما يكفي لمضاعفة حجم القارة المتجمدة، إلى مستويات قياسية هذا العام. وساهمت مياه المحيطات الأكثر دفئا الناجمة عن تغير المناخ في الانكماش الكبير في الجليد البحري الشتوي، حيث شهد هذا العام أصغر حجم جليدي منذ بدء قياسات الأقمار الصناعية في عام 1980.

وفي تحليل حديث أجراه المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد، اكتشف أنه في 10 سبتمبر، وصل الجليد البحري إلى أكبر حجم له خلال العام، لكنه كان أصغر بنحو 350,000 ألف ميل مربع من أدنى مستوى قياسي سابق في عام 1986. وهذا الانخفاض في الجليد البحري عواقب بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.

على الرغم من أن الجليد البحري المفقود لا يضيف الماء مباشرة إلى المحيط، إلا أنه يلعب دورًا حاسمًا في حماية الأنهار الجليدية والجروف الجليدية من العواصف ومياه المحيط الدافئة. ويؤدي غياب الجليد البحري إلى تسريع ذوبان هذه التكوينات الجليدية الأرضية، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى ذلك، تمتص مياه المحيط المكشوفة حرارة أكثر من الجليد، مما يجعل من الصعب على الجليد البحري أن يتعافى ويتشكل مرة أخرى في السنوات اللاحقة.

ويحذر العلماء من أن نظام الجليد البحري في القطب الجنوبي دخل نظاما جديدا، يتميز بتأثير أقوى لمياه المحيط الدافئة التي تحد من نمو الجليد. يعد الفقدان الكبير للجليد البحري مؤشرًا مثيرًا للقلق حول تأثير تغير المناخ على القارة القطبية الجنوبية.

تسلط الأبحاث الإضافية الضوء أيضًا على الذوبان السريع للأنهار الجليدية والأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. ويستجيب الجرف الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، بشكل خاص، بشكل أعمق لارتفاع درجة حرارة العالم. فهو يحتوي على كمية كبيرة من المياه التي، إذا ذابت، يمكن أن ترفع مستويات سطح البحر العالمية بشكل كبير.

ويدعو الانحدار المتسارع للجليد البحري في القطب الجنوبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تغير المناخ والحد من ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. وبينما تواجه البشرية عواقب هذه التغيرات، تصبح تدابير التكيف ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

أسئلة وأجوبة

1. كيف يساهم تقلص الجليد البحري في القطب الجنوبي في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم؟

يسمح الجليد البحري المفقود بالذوبان السريع للأنهار الجليدية والأرفف الجليدية على الأرض. ومع ذوبان هذه التكوينات الجليدية الأرضية، فإنها تساهم بمياه إضافية في المحيطات، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.

2. لماذا يصعب على الجليد البحري أن يتعافى بعد سنة سيئة من الانكماش؟

تمتص مياه المحيط المكشوفة، والتي لا تتجمد، حرارة أكثر من الجليد. وهذا الامتصاص المتزايد للحرارة يجعل من الصعب إعادة تشكيل الجليد الجديد في السنوات اللاحقة، مما يعيق تعافي الجليد البحري بعد انخفاض كبير.

3. ما هو تأثير مياه المحيط الدافئة على نظام الجليد البحري في القطب الجنوبي؟

وتحد مياه المحيطات الأكثر دفئا من نمو الجليد، مما قد يؤدي إلى نظام جديد في نظام الجليد البحري في القطب الجنوبي. إن تأثير مياه المحيط الدافئة يقلل من حجم الجليد البحري ويساهم في تقلصه مع مرور الوقت.