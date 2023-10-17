تظهر دراسة جديدة انخفاضًا كبيرًا في الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة حديثة بتمويل من برنامج علوم رصد الأرض من أجل المجتمع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أن 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية شهدت انخفاضًا كبيرًا في الحجم على مدار الـ 25 عامًا الماضية. يسلط هذا الاكتشاف المثير للقلق الضوء على التأثير المتصاعد لتغير المناخ في أقصى جنوب القارة.

تلعب الأرفف الجليدية دورًا حاسمًا في استقرار الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية من خلال العمل كحواجز، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الجليد إلى المحيط. ومع ذلك، مع تقلص هذه الجروف الجليدية، يزداد معدل فقدان الجليد من الغطاء الجليدي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستويات سطح البحر العالمية.

وقام فريق البحث، بقيادة علماء من جامعة ليدز، بتحليل 100,000 ألف صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية للوصول إلى استنتاجاتهم. ووجدوا أنه من بين 162 رفًا جليديًا حول القارة القطبية الجنوبية، انخفض حجم 71 منها بشكل كبير. وقد أطلقت هذه الأرفف الجليدية المتقلصة مجتمعة ما يقرب من 67 تريليون طن من المياه الذائبة في المحيط.

وكشفت الدراسة أن النصف الغربي من القارة القطبية الجنوبية، الذي يتعرض للمياه الدافئة، شهد تآكلا سريعا لأرففه الجليدية. وفي المقابل، فإن النصف الشرقي، المحمي بشريط من الماء البارد على طول الساحل، شهد فقدانًا أقل للجليد.

ومن بين الأرفف الجليدية التي تعرضت لأكبر خسائر جليدية خلال فترة الدراسة، كان جرف جيتز الجليدي، الذي فقد 1.9 تريليون طن من الجليد، والجرف الجليدي في جزيرة باين، الذي فقد 1.3 تريليون طن من الجليد. من ناحية أخرى، اكتسب الجرف الجليدي العامري 1.2 تريليون طن من الجليد بسبب موقعه في المياه الباردة.

وتفاجأ الباحثون عندما وجدوا أن ما يقرب من نصف الجروف الجليدية لم تظهر أي علامة على التعافي، على عكس توقعاتهم بالانكماش على المدى القصير تليها إعادة النمو البطيء. وعلق الدكتور بنجامين دافيسون، زميل الأبحاث في جامعة ليدز، على النتائج قائلاً: “لقد تدهورت العديد من الأرفف الجليدية كثيرًا، حيث فقدت 48 منها أكثر من 30% من كتلتها الأولية على مدار 25 عامًا فقط. وهذا دليل آخر على أن القارة القطبية الجنوبية تتغير بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

وفي مراقبة المنطقة القطبية، لعبت الأقمار الصناعية المجهزة بأدوات الرادار، مثل مهمة كوبرنيكوس سينتينل-1 الأوروبية وكرايوسات CryoSat التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، دورًا حيويًا في توفير البيانات لهذه الدراسة. وقد أتاحت هذه الأقمار الصناعية للعلماء قياس التغيرات في ارتفاع الجليد وحساب التغيرات الفعلية في حجم الجليد.

تؤكد نتائج هذه الدراسة على الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي لمعالجة آثار تغير المناخ. ومع استمرار تضاؤل ​​الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، فإن العواقب المترتبة على مستويات سطح البحر العالمية وأنماط دوران المحيطات قد تكون كارثية.

مصادر:

- برنامج علوم رصد الأرض من أجل المجتمع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

– جامعة ليدز

– مجلة التقدم العلمي