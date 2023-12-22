اكتشف العلماء براكين مخفية تحت الجليد الجليدي في القارة القطبية الجنوبية

حقق العلماء مؤخرًا اكتشافًا رائدًا في القارة القطبية الجنوبية، حيث كشفوا عن وجود العديد من البراكين تحت الجليدية المخبأة تحت السطح الجليدي للقارة. وخلافا للمخاوف بشأن ذوبان القمم الجليدية القطبية، قرر الباحثون أن هذه البراكين لا تساهم بشكل كبير في ذوبان الغطاء الجليدي القطبي.

في حين قد يبدو من البديهي افتراض أن النشاط البركاني يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية الذوبان، إلا أن براكين القارة القطبية الجنوبية كانت جزءًا من المشهد الطبيعي لملايين السنين، قبل وقت طويل من ظهور مشكلة الذوبان السريع الأخيرة. ولذلك لا يمكن تحميلهم مسؤولية المعضلة الحالية.

لقد حدد العلماء الذين يدرسون القمم الجليدية أن المياه المتدفقة هي مصدر قلق أكثر إلحاحًا. مع ارتفاع درجات حرارة المياه العالمية، ترتفع درجة حرارة المياه المتدفقة تحت القمم الجليدية، مما يؤدي إلى ذوبانها من الأسفل. وبالتالي فإن تغير المناخ، المدعوم بالنماذج المناخية، يعتبر التهديد الرئيسي للغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

أثناء الاستكشاف المكثف للتضاريس تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، توصل الباحثون إلى اكتشاف مذهل - أكبر منطقة بركانية على الأرض تقع على بعد كيلومترين تحت الجليد في الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية. تعد هذه المجموعة البركانية موطنًا لما يقرب من 100 من البراكين تحت الجليدية النشطة، يبلغ ارتفاع أحدها حوالي 4,000 كيلومتر.

وبالمقارنة، فإن هذه المنطقة الواقعة في غرب القارة القطبية الجنوبية تفوق كثافة الكتلة البركانية الفيروسية الموجودة على طول ساحل شرق أفريقيا، والمعروفة بأكثر من 70 بركانا. على الرغم من أن القارة القطبية الجنوبية تقع على صفيحة تكتونية خاصة بها وهي مستقرة نسبيًا، إلا أن القلق ينشأ عندما تثور هذه البراكين تحت الجليدية. يمكن أن يكون لثوران كبير آثار ضارة على البنية الجليدية التي تغطي القارة.

وفي حين أن المستوطنات البشرية نادرة في القارة القطبية الجنوبية، فإن انهيار الغطاء الجليدي من شأنه أن يفرض عواقب عالمية. لقد تنبأت النماذج المناخية منذ فترة طويلة بارتفاع مستويات سطح البحر بالنسبة للمجتمعات الساحلية، وقد يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى الإضرار بمختلف أنواع الحيوانات التي تعتمد على الأرض المتجمدة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إطلاق غاز الميثان من التربة الصقيعية سريعة الذوبان إلى تفاقم آثار تغير المناخ، مما يساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

في حين أن اكتشاف البراكين تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أمر رائع، إلا أنه لا يشكل تهديدا مباشرا للعالم. وبدلا من ذلك، فإنه يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على النظم البيئية الهشة على كوكب الأرض.