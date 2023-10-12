وجدت الدراسة أن أكثر من 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية قد تقلصت منذ عام 1997، مع وجود علامات محدودة على التعافي

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة ليدز أن أكثر من 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية شهدت انكماشًا منذ عام 1997. بالإضافة إلى ذلك، لا يظهر ما يقرب من نصف هذه الأرفف الجليدية أي علامات للتعافي. وتثبت الدراسة وجود صلة بين هذه الظاهرة والانهيار المناخي.

ووفقا للبحث، فقد ما يقرب من 67 تريليون طن من الجليد في غرب القارة القطبية الجنوبية، بينما تمت إضافة 59 تريليون طن إلى الشرق بين عامي 1997 و2021. وفي النهاية، أدى ذلك إلى خسارة صافية قدرها 7.5 تريليون طن. ويعزى ذوبان الجليد في المنطقة الغربية إلى المياه الدافئة، في حين أن المياه الباردة في الشرق منعت فقدان الجليد بشكل كبير أو حتى ساهمت في نمو الجرف الجليدي.

تلعب الرفوف الجليدية دورًا حاسمًا لأنها تعيق تدفق الأنهار الجليدية إلى البحر. وعندما تتضاءل هذه الرفوف، تطلق الأنهار الجليدية كميات أكبر من المياه العذبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل تيارات المحيط الجنوبي. هذه التغييرات لديها القدرة على التأثير على أنماط التداول العالمية.

ويوضح الدكتور بنجامين دافيسون، الباحث الرئيسي والخبير في مراقبة الأرض، أن تدهور الجروف الجليدية يختلف بسبب الاختلافات في درجات حرارة المحيط والتيارات المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية. ويشير إلى أن المنطقة الغربية تتعرض للمياه الدافئة، مما يؤدي إلى تآكل سريع للجروف الجليدية من أسفل، بينما يستفيد شرق القارة القطبية الجنوبية من شريط من المياه الباردة يحميها من المياه الدافئة القريبة.

ولقياس التغيرات الجليدية، استخدم العلماء تكنولوجيا الأقمار الصناعية القادرة على اختراق الغطاء السحابي السميك خلال الليالي القطبية الطويلة. ومن خلال تحليل أكثر من 100,000 صورة عبر الأقمار الصناعية، قاموا بتقييم صحة الرفوف الجليدية، وقدموا نظرة ثاقبة حول الآثار العالمية لهذه التغييرات. ونشرت النتائج في مجلة التقدم العلمي.

إن ما يقدر بـ 67 تريليون طن من المياه العذبة المنبعثة في المحيطات على مدار فترة 25 عامًا يغير التيارات المحيطية المسؤولة عن نقل الحرارة والمواد المغذية في جميع أنحاء العالم. يعتقد العلماء اعتقادًا راسخًا أن فقدان الجليد الملحوظ هو نتيجة لأزمة المناخ. ولو كان ذلك جزءًا من دورة طبيعية، لكان المزيد من الجليد سينمو من جديد.

وتتوافق هذه الدراسة مع الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بمعدل يبلغ ضعف سرعة بقية العالم تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتجاوز توقعات نماذج أزمة المناخ. وشمل التحليل، الذي أجراه علماء في فرنسا، فحص 78 عينة جليدية في القطب الجنوبي لإعادة بناء درجات الحرارة على مدى الألفية الماضية. تشير النتائج إلى أن ارتفاع درجة حرارة القارة يمتد إلى ما هو أبعد مما يمكن أن يعزى إلى التقلبات الطبيعية.

مصادر:

– جامعة ليدز، مجلة التقدم العلمي

– باحثون في فرنسا، تفاصيل النشر غير معلنة