استكشاف العالم الخفي تحت الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية

شرع العلماء في مهمة غير عادية للكشف عن الأسرار القديمة المخبأة تحت الغطاء الجليدي الضخم في القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال عمليات رصد الأقمار الصناعية والرادار المخترق للجليد، اكتسبوا رؤية قيمة لعالم خفي كان موجودًا منذ ملايين السنين.

في منطقة ويلكس لاند الشاسعة في شرق القارة القطبية الجنوبية، تم اكتشاف اكتشاف رائع. تم الكشف عن تلال ووديان واسعة النطاق، منحوتة بواسطة الأنهار القديمة، مما يوفر لمحة عن المناظر الطبيعية التي تعود إلى ما قبل العصر الجليدي. ويعود تاريخ هذه التضاريس الرائعة، التي تغطي مساحة مماثلة لبلجيكا أو ولاية ميريلاند، إلى ما لا يقل عن 14 مليون سنة، وتسبق تجميد القارة القطبية الجنوبية قبل 34 مليون سنة.

يصف الدكتور ستيوارت جاميسون، أستاذ علم الجليد في جامعة دورهام والقائد المشارك للدراسة، هذه النتيجة بأنها "لقطة من الماضي". تشير ملامح المناظر الطبيعية إلى مناخ أكثر دفئًا خلال العصور القديمة، ومن المحتمل أن يشبه مناطق مثل باتاغونيا الحالية.

في حين أن السجل الأحفوري الموجود بالقرب من موقع الدراسة يقدم دليلاً على وجود حبوب لقاح أشجار النخيل القديمة، إلا أن المعلومات المحددة حول الحياة البرية المتنوعة التي كانت تسكن هذه البيئة ذات يوم لا تزال محدودة.

تحت الجليد الهائل الذي يتراوح سمكه بين 2.2 إلى 3 كيلومترات، توجد كتلة أرضية غامضة لا تزال غير مفهومة أكثر من سطح المريخ. يقترح الباحثون أن الحفر عبر الجليد لاستخراج عينات من الرواسب قد يفتح الباب لاكتشاف بقايا النباتات والحيوانات القديمة، مما يوفر مزيدًا من الأفكار حول تطور القارة القطبية الجنوبية.

استخدمت هذه الدراسة الرائدة أحدث عمليات رصد الأقمار الصناعية وبيانات الرادار المخترقة للجليد والتي تم جمعها من التحليق فوق الأجواء، وكشفت عن مناظر طبيعية مدفونة مميزة تختلف عن النتائج السابقة تحت السطح الجليدي للقارة القطبية الجنوبية. على مدار ملايين السنين، شهدت هذه المناظر الطبيعية تحولًا شكلته عمليات جيولوجية مختلفة، بما في ذلك تدفق الأنهار والنشاط التكتوني والتجلد.

يتشابك تاريخ القارة القطبية الجنوبية مع تفكك قارة غوندوانا العملاقة، والتي تضم القارات الحالية مثل أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية. ومن خلال تكتونية الصفائح، انفصلت القارة القطبية الجنوبية تدريجيًا عن هذه الكتل الأرضية، وأصبحت معزولة وأدت إلى ميزاتها الجيولوجية الفريدة.

خلال المرحلة الأكثر دفئًا في ماضي القارة القطبية الجنوبية، تدفقت الأنهار عبر المناظر الطبيعية المكشوفة حديثًا، ووصلت في النهاية إلى الخط الساحلي القاري الذي تشكل مع انجراف الكتل الأرضية الأخرى عن بعضها البعض. مع انخفاض درجات الحرارة، تشكلت أنهار جليدية صغيرة على التلال بالقرب من الأنهار، مما ساهم في تعميق الوديان من خلال التآكل الجليدي.

يوضح الدكتور جاميسون أنه مع توسع الجليد الجليدي، مما أدى إلى خلق بيئة شديدة البرودة بين الجليد والمناظر الطبيعية، تم الحفاظ على هذه التضاريس القديمة. لمدة مذهلة بلغت 34 مليون سنة، ظلت المناظر الطبيعية متجمدة في الوقت المناسب، كاشفة عن لمحات من عصر مضى منذ فترة طويلة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف اكتشف العلماء المشهد القديم تحت جليد القارة القطبية الجنوبية؟

ج: استخدم العلماء عمليات رصد الأقمار الصناعية والرادار المخترق للجليد للكشف عن المناظر الطبيعية المخفية.

س: كم عمر المناظر الطبيعية التي تعود إلى ما قبل العصر الجليدي؟

ج: يعود تاريخ المناظر الطبيعية إلى ما لا يقل عن 14 مليون سنة.

س: ما هي الأدلة التي تشير إلى وجود مناخ أكثر دفئا في العصور القديمة؟

ج: حبوب لقاح شجرة النخيل القديمة التي تم العثور عليها بالقرب من موقع الدراسة تشير إلى مناخ مشابه لمناخ باتاغونيا الحالي.

س: هل هناك معلومات محددة عن الحياة البرية القديمة في المنطقة؟

ج: السجل الأحفوري غير كافٍ لتحديد الأنواع الدقيقة التي كانت تسكن المنطقة ذات يوم.

س: ما مدى سماكة الجليد الذي يغطي المناظر الطبيعية؟

ج: يقدر سمك الجليد بما بين 2.2 كيلومتر إلى 3 كيلومتر.

س: ما الذي يمكن أن تكشفه عينات الرواسب الأساسية عن النباتات والحيوانات القديمة؟

ج: قد يوفر الحفر عبر الجليد للحصول على عينات من الرواسب دليلاً على وجود حياة نباتية وحيوانية قديمة.

س: كيف تشكلت المناظر الطبيعية مع مرور الوقت؟

ج: لقد تطورت المناظر الطبيعية من خلال عمليات تأثرت بالأنهار والتكتونيات والتجلد.

س: ما هي علاقة القارة القطبية الجنوبية بقارة غوندوانا العملاقة؟

ج: كانت القارة القطبية الجنوبية ذات يوم جزءًا من قارة جوندوانا العملاقة، والتي تضم أيضًا مساحات أرضية تشكل الآن أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

س: كم من الوقت ظلت المناظر الطبيعية محفوظة؟

ج: من المرجح أن المناظر الطبيعية قد تم الحفاظ عليها لمدة مذهلة تبلغ 34 مليون سنة.