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الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستوى قياسي منخفض، مما يثير المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 25، 2023
الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستوى قياسي منخفض، مما يثير المخاوف بشأن تأثير تغير المناخ

وصل حجم الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية إلى مستويات منخفضة قياسية خلال فصل الشتاء، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC). وقد أثار هذا التطور مخاوف بين العلماء بشأن الآثار المتسارعة لتغير المناخ في المنطقة القطبية الجنوبية. يمكن أن يكون لانخفاض الغطاء الجليدي البحري عواقب وخيمة على الحيوانات مثل طيور البطريق، التي تعتمد على الجليد في التكاثر وتربية صغارها. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض ضوء الشمس الذي ينعكس بواسطة الجليد الأبيض إلى الفضاء يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

في العاشر من سبتمبر، وصل حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى ذروته عند 10 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى حد أقصى لفصل الشتاء منذ بدء تسجيلات الأقمار الصناعية في عام 16.96. ويمثل هذا انخفاضًا بنحو مليون كيلومتر مربع مقارنة بالرقم القياسي السابق لفصل الشتاء المسجل في عام 1979. وصف العالم والت ماير هذا العام بأنه "عام حطم الأرقام القياسية للغاية".

وفي حين شهدت المنطقة القطبية الشمالية بالفعل تأثيرات كبيرة نتيجة لتغير المناخ، مع التدهور السريع للجليد البحري في العقد الماضي، فإن التأثيرات على الجليد البحري في القطب الجنوبي كانت أقل تأكيدا. ومع ذلك، فإن التحول الأخير نحو الظروف المنخفضة القياسية في المنطقة أثار مخاوف بين العلماء من أن تغير المناخ قد يظهر أخيرًا في القارة القطبية الجنوبية.

أشارت دراسة نشرت في مجلة Communications Earth and Environment في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات، الذي تغذيه إلى حد كبير انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان، يساهم في انخفاض مستويات الجليد البحري منذ عام 2016. وتتوافق هذه النتيجة مع الحاجة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. انبعاثات الغاز لحماية النظم البيئية الهشة والمناطق المتجمدة في العالم.

هناك حاجة إلى مزيد من التحليل والبحث لفهم الآثار المترتبة على انخفاض مستويات الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بشكل كامل، ولكن من الضروري اتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ والحد من الآثار السلبية على الكوكب.

مصادر:
- رويترز

By فيكي ستافروبولو

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