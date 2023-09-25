تأثير تغير المناخ على الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستويات قياسية

أعلن المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC) مؤخرًا أن الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية وصل إلى مستويات منخفضة قياسية هذا الشتاء، مما أثار مخاوف بين العلماء بشأن التأثير المتزايد لتغير المناخ في القطب الجنوبي. ومن المحتمل أن يؤثر هذا التحول بشدة على الحيوانات، مثل طيور البطريق التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر وتربية صغارها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس المنعكس إلى الفضاء بواسطة الجليد الأبيض.

وفقًا لمركز NSIDC، بلغ حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي ذروته هذا العام في 10 سبتمبر، حيث غطى 16.96 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى حد أقصى في فصل الشتاء منذ بدء تسجيلات الأقمار الصناعية في عام 1979. وهذا أقل بحوالي مليون كيلومتر مربع من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1. صرح العالم والت ماير أنه ليس مجرد عام قياسي، ولكنه عام متطرف.

يلعب انعكاس الفصول في نصف الكرة الجنوبي دورًا في توقيت تكوين الجليد البحري وذوبانه. بشكل عام، يصل الجليد البحري إلى أقصى مدى له في شهر سبتمبر تقريبًا في نهاية فصل الشتاء ويصل إلى أدنى نقطة له في فبراير أو مارس مع اقتراب فصل الصيف من نهايته.

وبالإضافة إلى أدنى مستوى قياسي في فصل الشتاء، وصل نطاق الجليد البحري في القطب الجنوبي أيضًا إلى مستوى قياسي منخفض في فبراير، متجاوزًا العلامة السابقة المحددة في عام 2022.

وبينما شهدت المنطقة القطبية الشمالية تأثيرات كبيرة نتيجة لتغير المناخ، فإن التأثيرات على الجليد البحري في منطقة القطب الجنوبي كانت أقل تأكيدًا. ومع ذلك، فإن التحول الأخير نحو الظروف المنخفضة القياسية قد أثار مخاوف بين العلماء من أن تغير المناخ قد يظهر أخيرًا في الجليد البحري في القطب الجنوبي.

في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية، تشير دراسة نشرت في مجلة اتصالات الأرض والبيئة إلى أن تغير المناخ، وخاصة ارتفاع درجات حرارة المحيطات بسبب انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان، قد يساهم في انخفاض مستويات الجليد البحري التي لوحظت منذ ذلك الحين. 2016. تؤكد الدراسة على الحاجة الملحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل حماية هذه المناطق المجمدة الحرجة.

وبشكل عام، فإن المستويات المنخفضة القياسية للجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية هي بمثابة تذكير صارخ بتأثير تغير المناخ على النظم البيئية الحساسة لكوكبنا. تعد الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة أمرًا بالغ الأهمية من أجل حماية هذه المناطق المعرضة للخطر والأنواع التي تعتمد عليها.

مصادر:

- المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)

- رويترز