الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستوى قياسي منخفض، مما يعرض الحياة البرية للخطر ويسرع ظاهرة الاحتباس الحراري

وصل حجم الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية إلى مستويات منخفضة قياسية هذا الشتاء، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC). ويشكل هذا تهديدًا لتكاثر وتربية الحيوانات مثل طيور البطريق، التي تعتمد على الجليد البحري، ويساهم أيضًا في ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس المنعكس إلى الفضاء من الجليد الأبيض. وصل حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أقصى حد له في فصل الشتاء في 10 سبتمبر، حيث غطى 16.96 مليون كيلومتر مربع. وهذا هو الحد الأقصى لفصل الشتاء منذ بدء تسجيل الأقمار الصناعية في عام 1979، وهو أقل بحوالي مليون كيلومتر مربع من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1.

وقد أشار علماء من NSIDC إلى هذا العام على أنه "عام حطم الأرقام القياسية". وهذه الأرقام أولية، ومن المتوقع صدور تحليل كامل لها الشهر المقبل. ومن المهم أن نلاحظ أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي الصيفي وصل أيضًا إلى مستوى قياسي منخفض في فبراير، متجاوزًا العلامة السابقة المحددة في عام 2022.

لقد تم توثيق تأثير تغير المناخ على منطقة القطب الشمالي بشكل جيد، مع استنفاد الجليد البحري بسرعة. ومع ذلك، فإن التأثير على الجليد البحري في القطب الجنوبي لا يزال غير مؤكد حتى الآن. أشارت دراسات سابقة إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات، الناجم في المقام الأول عن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الإنسان، يساهم في انخفاض مستويات الجليد البحري منذ عام 2016.

ويؤكد الباحثون، مثل أريان بوريش من جامعة موناش الأسترالية، على الحاجة الملحة لمعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة لحماية هذه المناطق الحيوية المتجمدة. وتمتد عواقب انخفاض الجليد البحري إلى ما هو أبعد من سلامة وبقاء الأنواع مثل طيور البطريق. يمكن أن يؤدي انخفاض انعكاس ضوء الشمس الناجم عن انخفاض الجليد الأبيض إلى تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

بشكل عام، تعد هذه المستويات المنخفضة القياسية من الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بمثابة مؤشر واضح على تأثيرات تغير المناخ في المناطق القطبية. ومن الأهمية بمكان أن تتخذ الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات فورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية هذه النظم البيئية الضعيفة.

مصادر: المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC) – بلغ

أريان بوريش من جامعة موناش - الباحث