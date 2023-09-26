الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستويات منخفضة قياسية، مما يشير إلى تأثير تغير المناخ

وصل الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية إلى مستويات منخفضة قياسية هذا الشتاء، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC). ويثير هذا الاتجاه المثير للقلق مخاوف بين العلماء بشأن التأثير المتصاعد لتغير المناخ في القطب الجنوبي.

وقد يكون لانخفاض الجليد البحري عواقب مدمرة على الحياة البرية في المنطقة، وخاصة طيور البطريق التي تعتمد على الجليد في التكاثر وتربية صغارها. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي انخفاض الجليد البحري إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث ينعكس ضوء الشمس الأقل بواسطة الجليد الأبيض إلى الفضاء.

في 10 سبتمبر، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى الحد الأقصى في فصل الشتاء، حيث يغطي فقط 16.96 مليون كيلومتر مربع (6.55 مليون ميل مربع). وهذا هو أدنى حد أقصى لفصل الشتاء منذ بدء تسجيل الأقمار الصناعية في عام 1979، وأقل بحوالي مليون كيلومتر مربع من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1.

ووصف والت ماير، أحد كبار العلماء في NSIDC، هذا العام بأنه "عام حطم الأرقام القياسية للغاية". ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام أولية، ومن المتوقع إصدار تحليل شامل الشهر المقبل.

وفي نصف الكرة الجنوبي، تنعكس الفصول، حيث يصل الجليد البحري إلى ذروته في سبتمبر قرب نهاية الشتاء ثم يذوب إلى أدنى مستوياته في فبراير أو مارس مع اقتراب فصل الصيف. ومن الجدير بالذكر أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي في الصيف وصل أيضًا إلى مستوى قياسي منخفض في فبراير، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022.

لقد كان لتغير المناخ بالفعل تأثير كبير على منطقة القطب الشمالي، حيث تضاءل الجليد البحري بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك، فإن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الجليد البحري بالقرب من القطب الجنوبي كانت أقل تأكيدًا حتى وقت قريب. وبينما زاد حجم الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بين عامي 2007 و2016، فإن التحول نحو ظروف منخفضة قياسية في السنوات الأخيرة يثير قلق العلماء.

تشير دراسة أكاديمية حديثة نشرت في مجلة Communications Earth and Environment إلى أن تغير المناخ مساهم كبير في انخفاض مستويات الجليد البحري التي لوحظت منذ عام 2016. ويشير البحث إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات، الناجم بشكل رئيسي عن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الإنسان، هو المسؤول عن تغير المناخ. انخفاض.

ولحماية المناطق المتجمدة المعرضة للخطر في العالم، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية، فإن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمر بالغ الأهمية. ويؤكد أريان بوريش، الباحث في الجليد البحري في جامعة موناش الأسترالية والمؤلف المشارك للدراسة، على ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ.

مصادر:

- المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)

- دراسة منشورة في مجلة اتصالات الأرض والبيئة