كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Climate Change عن الحقيقة المثيرة للقلق بشأن مستويات سطح البحر العالمية. يسلط البحث الذي يحمل عنوان "الزيادة المستقبلية التي لا يمكن تجنبها في ذوبان الجرف الجليدي في غرب القطب الجنوبي خلال القرن الحادي والعشرين"، الضوء على الحالة التي لا رجعة فيها للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي ويتوقع تسارعًا سريعًا في ذوبان الجرف الجليدي في العقود المقبلة، بغض النظر عن أفضل حالة ارتفاع درجة الحرارة. سيناريوهات.

وشددت الباحثة الرئيسية كايتلين نوتن، وهي مصممة نماذج للمحيطات في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، على العواقب الوخيمة لهذا الذوبان. سوف تواجه المجتمعات الساحلية في مختلف أنحاء العالم الحاجة إما إلى تحصين دفاعاتها، أو، لسوء الحظ، التفكير في التخلي عنها بسبب الارتفاع الوشيك في مستويات سطح البحر.

حتى الآن، كان العلماء يناقشون ما إذا كان ذوبان القطب الجنوبي سيتقدم بشكل خطي أم سيشهد "نقاط تحول" تؤدي إلى ذوبان متسارع. تبدد هذه الدراسة فكرة الانخفاض التدريجي، مما يشير إلى أننا ربما تجاوزنا بالفعل نقطة تحول كبيرة بسبب انهيار الرفوف الجليدية الحيوية.

توفر الأرفف الجليدية، وهي كتل هائلة من الجليد تقع فوق المحيط، دعمًا حاسمًا للصفائح الجليدية في القطب الجنوبي. ومن خلال إعاقة تدفق الصفائح إلى الماء، فإنها تحافظ على استقرار جليد القارة. ومع ذلك، مع ذوبان هذه الرفوف، تصبح الصفائح عرضة للتدهور السريع عندما تغوص في مياه المحيط الأكثر دفئًا نسبيًا.

إن عواقب الانهيار الكامل للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، كما أشارت هذه الدراسة، ستؤدي إلى زيادة مذهلة في مستويات سطح البحر العالمية بمقدار خمسة أمتار.

ومن المؤسف أن هذا الاكتشاف من القارة القطبية الجنوبية ليس حادثة معزولة. وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت القارة انخفاضا قياسيا في الجليد البحري، مع خسارة صافية بلغت حوالي 7.5 تريليون طن منذ عام 1997. وكان الانخفاض في الجليد البحري على مدى السنوات الست الماضية غير مسبوق، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الحد الأدنى من التغييرات التي لوحظت خلال السنوات الست السابقة. ثلاثة عقود ونصف.

ورغم أن مصير الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية يبدو محتوما، إلا أنها ليست المساهم الوحيد في ارتفاع منسوب مياه البحر. كما يعتبر الغطاء الجليدي في جرينلاند، وهو مصدر مهم آخر، غير قابل للإصلاح. ومن المتوقع أن يؤدي ذوبانه الكامل إلى رفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار سبعة أمتار. علاوة على ذلك، تم تسجيل فقدان 28 تريليون طن من الجليد في جميع أنحاء العالم بين عامي 1997 و2017.

إن الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر كارثية، نظرا لأن أكثر من 267 مليون شخص يقيمون حاليا في مناطق تقل عن مترين فوق مستوى سطح البحر. تحذر دراسة نشرت في مجلة Nature Communications بعنوان "بيانات الارتفاع الجديدة تضاعف تقديرات الضعف العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية" من أنه بحلول منتصف القرن، قد يواجه ما يصل إلى 300 مليون شخص الضعف أمام أحداث الفيضانات السنوية بسبب عدم الاستقرار في القطب الجنوبي. وبحلول عام 2100، يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 480 مليونًا.

وبينما نواجه مسار ارتفاع درجة حرارة كوكبنا، يصبح من الواضح أن العواقب المترتبة على تغير المناخ بسبب الرأسمالية ستؤدي إلى نزوح مئات الملايين من البشر. أصبح انتقاد كارل ماركس للطبقة الرأسمالية الحاكمة أكثر إثارة للمشاعر اليوم، حيث أثبت النظام نفسه غير قادر على الحفاظ حتى على الوعد الأساسي بمستقبل فوق الماء لمجموعات كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

تعد الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية واحدة من صفيحتين جليديتين كبيرتين تغطيان القارة القطبية الجنوبية. إنه جسم ضخم من الجليد يقع على الأرض.

2. ما هي الرفوف الجليدية؟

الرفوف الجليدية عبارة عن كتل كبيرة من الجليد تطفو على المحيط المحيط بالقارة القطبية الجنوبية. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في منع تدفق الجليد من القارة إلى الماء.

3. كيف يساهم ذوبان الجروف الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر؟

عندما تذوب الجروف الجليدية، فإنها تسمح للصفائح الجليدية الموجودة على الأرض بالتدفق بسرعة أكبر إلى المحيط. يؤدي هذا التدفق المتسارع إلى زيادة في مستويات سطح البحر العالمية.

4. ما هو تأثير الانهيار الكامل للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

وإذا ذابت الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية بالكامل، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع هائل في مستويات سطح البحر على مستوى العالم بمقدار خمسة أمتار.

5. هل هناك عوامل أخرى تساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر؟

نعم، إلى جانب الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، فإن الغطاء الجليدي في جرينلاند يشكل مصدراً مهماً آخر لارتفاع مستويات سطح البحر. ومن الممكن أن يؤدي ذوبانه الكامل إلى رفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار سبعة أمتار.

6. كم عدد الأشخاص المعرضين للخطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر؟

ويعيش حاليا أكثر من 267 مليون شخص في مناطق يقل ارتفاعها عن مترين فوق مستوى سطح البحر. وبحلول منتصف القرن، قد يواجه ما يصل إلى 300 مليون شخص خطر التعرض للفيضانات السنوية، والذي قد يرتفع إلى 480 مليون شخص بحلول عام 2100.