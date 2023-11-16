دراسة جديدة تكشف عن عواقب وخيمة لذوبان الجليد في القطب الجنوبي

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Climate Change أدلة مثيرة للقلق بشأن الزيادة السريعة في مستويات سطح البحر العالمية الناجمة عن ذوبان الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي. تشير الدراسة التي تحمل عنوان "الزيادة المستقبلية التي لا يمكن تجنبها في ذوبان الجرف الجليدي في غرب القطب الجنوبي خلال القرن الحادي والعشرين"، إلى أن الغطاء الجليدي ربما وصل بالفعل إلى نقطة اللاعودة، حيث أصبح الذوبان المتسارع أمرًا لا مفر منه، حتى في ظل سيناريوهات الاحترار الأكثر تفاؤلاً. .

وشددت الباحثة الرئيسية كايتلين نوتن من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية على خطورة الوضع. وتتوقع أن ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذلك سيجبر المجتمعات الساحلية إما على بناء أنظمة دفاعية واسعة النطاق أو مواجهة الهجر.

حتى الآن، كان العلماء يتناقشون حول ما إذا كان ذوبان القطب الجنوبي سيحدث تدريجياً أم سيشهد "نقاط تحول" مفاجئة من شأنها تسريع العملية. تشير هذه الدراسة إلى أن الأخير هو على الأرجح أكثر دقة. يلعب ذوبان الأرفف الجليدية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار الصفائح الجليدية الشاسعة التي تغطي القارة. ومع ذوبان هذه الرفوف، فإنها تفتح الباب على مصراعيه لفقدان الجليد بسرعة مع انهيار الصفائح في مياه المحيط الأكثر دفئًا نسبيًا.

إن عواقب الذوبان الكامل للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، كما يقترح البحث، ستؤدي إلى ارتفاع مذهل بمقدار خمسة أمتار في مستويات سطح البحر العالمية. هذه الدراسة هي مجرد واحدة من سلسلة من الاكتشافات الأخيرة التي تسلط الضوء على الحالة المزرية للجليد في القارة القطبية الجنوبية. وفي وقت سابق من هذا العام، سجلت مساحة الجليد البحري حول القارة مستوى قياسيا منخفضا، مع خسارة صافية قدرها 7.5 تريليون طن منذ عام 1997.

ومع ذلك، فإن الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي لا يواجه هذه الظروف الصعبة فحسب. ويُعتقد أيضًا أن الغطاء الجليدي في جرينلاند يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، ومن المتوقع أن يساهم بسبعة أمتار إضافية في مستويات سطح البحر العالمية. في المجمل، شهد العالم خسارة 28 تريليون طن من الجليد بين عامي 1997 و2017.

وتشكل هذه الأزمة الوشيكة تهديدًا كبيرًا لملايين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يقل ارتفاعها عن مترين فوق مستوى سطح البحر. وتشير تقديرات دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Nature Communications إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد يكون ما يصل إلى 340 مليون شخص عرضة لأحداث الفيضانات السنوية بسبب عدم الاستقرار في القطب الجنوبي. وبحلول عام 2100، قد يرتفع هذا العدد إلى رقم مذهل هو 630 مليونًا.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على العواقب البعيدة المدى لتغير المناخ بسبب المصالح الرأسمالية. ويؤكد نزوح مئات الملايين من الناس في العقود المقبلة على عجز الطبقة الحاكمة عن تأمين مستقبل فوق الماء للمتضررين. وكما قال كارل ماركس في عبارته الشهيرة، فإن الطبقة الحاكمة الرأسمالية "غير صالحة للحكم" لأنها تفشل في ضمان رفاهية من هم تحت سلطتها. وفي سياق اليوم، يتجلى هذا الفشل في عدم القدرة على حماية المجتمعات الساحلية من الغرق الناجم عن ذوبان الصفائح الجليدية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المحور الرئيسي للدراسة المذكورة في المقال؟

ج: تركز الدراسة على الذوبان السريع للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي ومساهمته في ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم.

س: كيف يؤثر ذوبان الرفوف الجليدية على معدل فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية؟

ج: عندما تذوب الجروف الجليدية، فإنها تسرع ذوبان الصفائح الجليدية عندما تنهار في مياه المحيط الدافئة.

سؤال: ما هي العواقب المتوقعة للذوبان الكامل للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي؟

ج: تشير الدراسة إلى أنه إذا ذابت الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي بالكامل، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار خمسة أمتار.

س: ما هي الصفائح الجليدية الأخرى التي تواجه أيضًا أضرارًا لا يمكن إصلاحها؟

ج: من المعتقد أن الطبقة الجليدية في جرينلاند لا يمكن إنقاذها، حيث تشير التوقعات إلى أنها يمكن أن تساهم بسبعة أمتار إضافية في ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية.

سؤال: كم عدد الأشخاص الذين يعيشون حاليًا في مناطق معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر؟

ج: في الوقت الحاضر، يعيش أكثر من 267 مليون شخص في مناطق تقل عن مترين فوق مستوى سطح البحر الحالي، مما يعرضهم للخطر.

سؤال: ماذا قال كارل ماركس عن قدرة الطبقة الحاكمة على تأمين رفاهية من هم تحت سلطتها؟

ج: ذكر ماركس أن الطبقة الحاكمة "غير صالحة للحكم" لأنها تفشل في توفير سبل العيش الكريم للعمال. وفي سياق اليوم، ينعكس هذا الفشل في عدم قدرتهم على ضمان مستقبل فوق الماء لملايين الأشخاص الذين يواجهون النزوح بسبب ذوبان الصفائح الجليدية.