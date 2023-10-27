المشهد المتغير في القطب الجنوبي: عواقب تقلص الجليد البحري وذوبان الصفائح الجليدية

تشهد القارة القطبية الجنوبية، القارة المتجمدة في قاع العالم، تغيرات كبيرة لها آثار بعيدة المدى على كوكبنا. كشف تحليل علمي جديد عن صورة مثيرة للقلق لتقلص الجليد البحري، وانهيار الصفائح الجليدية، والمناظر الطبيعية المتغيرة بسرعة. ولا تقتصر هذه التحولات على النظام البيئي في القارة القطبية الجنوبية فحسب، بل لها عواقب تمتد إلى البشرية ككل.

خلال أشهر الشتاء، تتجمد مياه المحيط المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، لتشكل مساحة واسعة من الجليد البحري الذي يضاعف حجم القارة. ومع ذلك، فقد أدت الاتجاهات المثيرة للقلق الناجمة عن تغير المناخ إلى تقلص هذا الجليد البحري الشتوي. في الواقع، شهد هذا العام أقل كمية من الجليد البحري تم تسجيلها على الإطلاق منذ بدء التتبع عبر الأقمار الصناعية في عام 1980. وفي 10 سبتمبر، وصل الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية إلى أكبر مدى له خلال العام، لكنه كان أصغر بكثير من متوسط ​​الجليد البحري الذي لوحظ في العقود الماضية. .

قد لا يساهم اختفاء الجليد البحري بشكل مباشر في ارتفاع مستويات سطح البحر؛ ومع ذلك، فإنه يلعب دورًا حاسمًا في تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بطرق أخرى. يعمل الجليد البحري كدرع وقائي للأنهار الجليدية الموجودة على الأرض والأرفف الجليدية التي تمتد إلى الماء. وبدون هذا الحاجز الطبيعي، يذوب الجليد بوتيرة متسارعة، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر. علاوة على ذلك، فإن العام السيئ للجليد البحري يعيق تعافيه، حيث تمتص مياه المحيط المكشوفة المزيد من الحرارة، مما يجعل من الصعب إعادة تشكيل الجليد في العام التالي.

لاحظ الباحثون اتجاها مثيرا للقلق يشير إلى أن نظام الجليد البحري في القطب الجنوبي قد دخل نظاما جديدا، حيث يكون لمياه المحيط الأكثر دفئا تأثير أقوى على الحد من نمو الجليد. تؤكد هذه النتيجة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تغير المناخ، حيث أن التأثير على نطاق الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية يدل على تغيرات أكبر تحدث داخل القارة.

وبالإضافة إلى الجليد البحري المتناقص، تشهد الأنهار الجليدية والأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية ذوباناً سريعاً نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري. ويشهد الجرف الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، على وجه الخصوص، ذوبانًا كبيرًا. ويتطلب هذا الفقدان المتسارع للجليد اتخاذ إجراءات فورية وإجراءات تكيفية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر.

إن انخفاض مستوى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية والتغيرات المثيرة للقلق في صفائحها الجليدية يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تغير المناخ. إن حماية النظم البيئية الهشة والحفاظ على التوازن الدقيق في القارة القطبية الجنوبية لا يشكل أهمية بالغة للقارة نفسها فحسب، بل لرفاهية البشرية والكوكب ككل.

أسئلة وأجوبة

لماذا يمثل تقلص الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية مشكلة؟

ويساهم اختفاء الجليد البحري في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم، لأنه يزيد من ذوبان الأنهار الجليدية على الأرض والجروف الجليدية، مما يؤدي إلى فقدان الجليد بشكل أسرع.

كيف يؤثر تقلص الجليد البحري على تعافي الجليد في العام التالي؟

مياه المحيط المكشوفة، على عكس الجليد، تمتص المزيد من الحرارة. وهذا الامتصاص المتزايد للحرارة يزيد من صعوبة إعادة تشكيل الجليد البحري في العام التالي، مما يعيق تعافيه ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في حجم الجليد البحري.

ما أهمية ذوبان الجرف الجليدي في غرب القطب الجنوبي؟

إن الذوبان السريع للجرف الجليدي في غرب القطب الجنوبي هو نتيجة لتغير المناخ المستمر. ولهذا الذوبان آثار كبيرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير تكيفية للتخفيف من آثاره.