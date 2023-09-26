القارة القطبية الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا لأدنى مستوى من الجليد البحري

حققت القارة القطبية الجنوبية مؤخرًا إنجازًا جديدًا لأقل كمية سنوية قصوى من الجليد البحري تم تسجيلها على الإطلاق في جميع أنحاء القارة. ويتجاوز هذا الرقم القياسي الجديد الرقم المنخفض السابق بمقدار مليون كيلومتر مربع. وكان الانخفاض في الغطاء الجليدي البحري اتجاها متكررا في القارة القطبية الجنوبية، مما أثار مخاوف بين العلماء بشأن العواقب المحتملة لتغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم.

عادة، يمثل شهر سبتمبر من كل عام النقطة التي يصل فيها الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية إلى أقصى مدى له. بين عامي 1981 و2010، لوحظ أن متوسط ​​الحد الأقصى يبلغ حوالي 18.71 مليون كيلومتر مربع. ومع ذلك، يشير التحليل الأولي الذي أجراه المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC) إلى أن الحد الأقصى لهذا العام وصل إلى 16.96 مليون كيلومتر مربع فقط في 10 سبتمبر، ثم انخفض منذ ذلك الحين.

ويبلغ الحد الأقصى لعام 2023 حوالي 1.75 مليون كيلومتر مربع أقل من المتوسط ​​طويل المدى وحوالي مليون كيلومتر مربع أقل من المستوى القياسي المنخفض السابق المسجل في عام 1. وأشار الدكتور ويل هوبز، عالم الجليد البحري في جامعة تسمانيا، إلى أن المعدل كان النمو في الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بطيئا بشكل غير عادي منذ أبريل. ووصف الوضع بأنه "شيء مذهل" مقارنة بالسجلات المتوسطة والسابقة.

وفي حين يمكن أن يعزى فقدان الجليد البحري في منطقة بحر روس إلى الرياح التي تدفع الجليد نحو القارة، مصحوبة بهواء أكثر دفئا، فإن الأسباب وراء فقدان الجليد في أجزاء أخرى من القارة القطبية الجنوبية لا تزال غير واضحة. ويشهد الجليد البحري في القارة دورة سنوية، تصل إلى أدنى مستوياتها في فبراير وأعلى مستوياتها في سبتمبر. ومع ذلك، فقد لوحظت سلسلة من الانخفاضات القياسية منذ عام 2016، مما يشكل تحديًا للحالة المستقرة سابقًا.

العلماء بصدد فك رموز العوامل التي تساهم في هذه المستويات القياسية المنخفضة. ويعتقد أن التقلبات الطبيعية والاحترار العالمي هما السببان المحتملان. على الرغم من أن الدكتور هوبز يعتقد أن "الحاجز العلمي" لم يتم تجاوزه بعد للتأكيد بثقة على أن السجلات ترجع فقط إلى الاحتباس الحراري، فإن فقدان الجليد البحري يتماشى مع توقعات تغير المناخ.

يشير NSIDC إلى أن انخفاض الجليد البحري منذ عام 2016 من المحتمل أن يكون مرتبطًا بارتفاع درجة حرارة الطبقة العليا من المحيط. وتنشأ مخاوف من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى اتجاه طويل المدى، حيث ترتفع درجة حرارة المحيطات عالميًا، وقد يستمر اختلاط المياه الدافئة في الطبقة القطبية للمحيط الجنوبي.

إن العواقب المترتبة على تناقص الجليد البحري لها آثار بعيدة المدى. يعمل الجليد البحري كحاجز يحمي الجليد الموجود على الأرض من دخول المحيط، مما قد يتسبب في ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر. علاوة على ذلك، يساعد الجليد البحري في عكس طاقة الشمس إلى الفضاء. ومع وجود كميات أقل من الجليد البحري، يمتص جزء أكبر من المحيط طاقة الشمس، مما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي وفقدان الجليد.

ويسلط الدكتور أريان بوريش، عالم المناخ المتخصص في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي بجامعة موناش، الضوء على أهمية هذا الانخفاض وتأثيره على الكوكب. وتؤكد أن انخفاض مستويات الجليد البحري قد يدل على المستقبل الذي نواجهه، وهو ما يحدث الآن. إن المخاوف التي أثارها العلماء بشأن هذا الانخفاض غير المسبوق في الجليد البحري تتطلب مزيدًا من الاهتمام واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الكامنة وراءه.

التعاريف:

- الجليد البحري: مياه البحر المتجمدة التي تتشكل في المناطق القطبية.

– التدفئة العالمية: ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تنتج في المقام الأول عن الأنشطة البشرية.

– توقعات تغير المناخ: تنبؤات أو تنبؤات حول الظروف المناخية المستقبلية بناءً على النماذج العلمية وتحليل البيانات.

مصادر:

- المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)

– جامعة تسمانيا

- جامعة موناش