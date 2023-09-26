الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى الحد الأقصى المنخفض القياسي

وفقًا لتحليل جديد أجراه المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)، وصل الغطاء الجليدي البحري في القطب الجنوبي إلى أدنى حد له منذ بدء التسجيل في عام 1979. وقد وصل القياس، الذي تم في 10 سبتمبر، إلى أقصى غطاء يبلغ 16.96 مليون مربع. كيلومترات، أي قبل 13 يومًا تقريبًا من متوسط ​​التاريخ من 1981 إلى 2010.

ويقل هذا القياس الجديد بأكثر من مليون كيلومتر مربع عن المستوى القياسي المنخفض السابق المسجل في عام 1986، و1.75 مليون كيلومتر مربع أقل من متوسط ​​المدى الأقصى في الفترة من 1981 إلى 2010. يعتقد NSIDC أن هذا الانخفاض القياسي يمكن أن يكون بداية لاتجاه طويل المدى لتراجع الجليد البحري في القطب الجنوبي.

ومكمن القلق هو أنه مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات على مستوى العالم، يمكن أن تستمر المياه الدافئة في الاختلاط في الطبقة القطبية للمحيط الجنوبي، مما يساهم بشكل أكبر في تراجع الجليد البحري. يشير علماء المناخ المتخصصون في الجليد البحري، مثل سيسيليا بيتز من جامعة واشنطن، إلى أن تغير المناخ غير المسبوق الذي نشهده لا يمكن تفسيره بالتقلبات الطبيعية.

يضيف هذا الاكتشاف الأخير الذي توصل إليه NSIDC إلى سلسلة من التحديثات المثيرة للقلق حول حالة الجليد في القارة القطبية الجنوبية. وفي دراسة نشرت في سبتمبر 2022، حذر الباحثون من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى نقاط تحول مناخية متعددة، بما في ذلك انهيار الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضًا أن درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية ارتفعت بنحو 3 درجات مئوية على مدار الخمسين عامًا الماضية، مما أدى إلى تراجع الأنهار الجليدية بشكل متسارع.

وقد ساهم ذوبان الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي بالفعل في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 4 ملم بين عامي 1992 و2011. ومع استمرار الذوبان، فمن الممكن أن يساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى متر واحد بحلول نهاية هذا القرن. بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، يؤثر ذوبان الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية على التنوع البيولوجي، حيث تواجه أنواع مثل طيور البطريق الإمبراطور خطر الانقراض بسبب فقدان موائل تكاثرها.

وفي ظل هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، يؤكد العلماء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عالمية للتخفيف من تغير المناخ وحماية النظم البيئية الهشة في القارة القطبية الجنوبية.