الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستوى قياسي منخفض، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

تم تسجيل رقم قياسي جديد في القارة القطبية الجنوبية، حيث وصل الجليد البحري المحيط بالقارة إلى مستوى قياسي منخفض. تبلغ مساحة الجليد البحري المفقود سبعة أضعاف مساحة المملكة المتحدة تقريبًا. وفي العادة، يتوسع الجليد البحري خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي ويصل إلى ذروته التي تبلغ حوالي 19 مليون كيلومتر مربع بحلول سبتمبر قبل أن يبدأ في الذوبان مرة أخرى. ومع ذلك، وصلت مساحة الجليد البحري هذا العام إلى 16.96 مليون كيلومتر مربع فقط.

وأكد العلماء في المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في الولايات المتحدة أن الحد الأقصى لفصل الشتاء هذا هو المستوى المنخفض الجديد، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1986 بأكثر من مليون كيلومتر مربع.

إن انخفاض الجليد البحري في القطب الجنوبي أمر مثير للقلق وأثار مخاوف بين الباحثين. وأعرب الدكتور جيريمي ويلكنسون، عالم فيزياء الجليد البحري من المسح، عن صدمته قائلاً: "إنه لأمر صادم أن نرى كعالم في فيزياء الجليد البحري. إنه مجرد مثال آخر على صراخ الكوكب "المساعدة" حقًا."

ويعد هذا الانخفاض القياسي بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ. إن انخفاض الجليد البحري لا يؤثر فقط على التوازن الدقيق للنظام البيئي في القطب الجنوبي، ولكنه يساهم أيضًا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى فيضانات ساحلية محتملة وتهديد العديد من المجتمعات حول العالم.

ومن الأهمية بمكان أن يجتمع العلماء وصناع السياسات والأفراد معا لمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ. ويعد الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة، والاستثمار في الطاقة المتجددة من بين التدابير الرئيسية التي يتعين تنفيذها.

يؤكد فقدان الجليد البحري في القطب الجنوبي على أهمية التعاون العالمي واتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار تغير المناخ. لقد حان وقت العمل الآن إذا أردنا الحفاظ على مستقبل كوكبنا للأجيال القادمة.

مصادر:

مركز القومي لبيانات الجليد والثلوج

التعاريف:

الجليد البحري: مياه البحر المتجمدة التي تتشكل وتتوسع وتنكمش في المحيط.

تغير المناخ: التغيرات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس الناتجة عن الأنشطة البشرية، وخاصة حرق الوقود الأحفوري.

انبعاثات الغازات الدفيئة: إطلاق الغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى حبس الحرارة والمساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

الممارسات المستدامة: الإجراءات التي تقلل من التأثير السلبي على البيئة وتعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل.

الطاقة المتجددة: الطاقة التي يتم الحصول عليها من المصادر التي تتجدد طبيعياً، مثل ضوء الشمس والرياح والماء.