الجليد البحري في القطب الجنوبي يصل إلى مستوى قياسي منخفض، مما يشير إلى تفاقم تغير المناخ

أظهر تحليل أولي لبيانات الأقمار الصناعية الأمريكية أن الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية قد وصل إلى مساحة سطحية منخفضة قياسية خلال أشهر الشتاء. ويشعر العلماء بالقلق من أن هذا الاتجاه يعد مؤشرا على تفاقم تغير المناخ في القطب الجنوبي.

وفقًا لوكالة ناسا والمركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أقصى حجم له وهو 16.96 مليون كيلومتر مربع (6.55 مليون ميل مربع) بحلول 10 سبتمبر، مما يجعله أدنى حد أقصى للجليد البحري في التاريخ المسجل. من عام 1979 إلى عام 2023. وفي وقت ما من هذا العام، انخفض الجليد البحري إلى 1.03 مليون كيلومتر مربع، وهو أقل من الرقم القياسي المنخفض السابق وتقريبا بحجم ولايتي تكساس وكاليفورنيا مجتمعتين.

وفي المقابل، شهدت منطقة القطب الشمالي تدهورًا سريعًا للجليد البحري خلال العقد الماضي بسبب تغير المناخ. ولم يكن من المؤكد مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجليد البحري بالقرب من القطب الجنوبي. ومع ذلك، فإن نطاق الجليد البحري المنخفض غير المسبوق الذي حدث مؤخرًا حول القارة القطبية الجنوبية أثار قلق العلماء من أن تغير المناخ قد ترك بصماته أخيرًا على هذه المنطقة.

يشير NSIDC إلى أنه منذ أغسطس 2016، كان هناك تراجع حاد في اتجاه مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي. وفي حين أن السبب الدقيق لهذا التحول لا يزال موضع نقاش بين العلماء، فمن المعتقد الآن أنه مرتبط بارتفاع درجة حرارة الطبقة العليا من المحيط. هناك قلق من أن هذا الانخفاض قد يمثل بداية اتجاه طويل المدى للجليد البحري في القطب الجنوبي مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات العالمية.

وفي الوقت نفسه، في القطب الشمالي، حيث ينتهي فصل الصيف، وصل الجليد البحري إلى مستوى منخفض بلغ 4.23 مليون كيلومتر مربع، مما يجعله سادس أدنى حد أدنى خلال 45 عامًا من حفظ السجلات. ولاحظ العلماء أيضًا انخفاض مستويات الجليد في الممر الشمالي الغربي، وهو طريق بحري يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مما يشير إلى زيادة ذوبان الجليد في المنطقة.

وفي حين أن هذه النتائج أولية، سيتم نشر تحليل كامل للبيانات في أوائل أكتوبر. ومن الأهمية بمكان رصد وفهم التغيرات في مدى الجليد البحري لأنه يلعب دورا هاما في تنظيم مناخ الأرض ويؤثر على النظم البيئية المختلفة.

مصادر:

– المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)

- ناسا الأرض