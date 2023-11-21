ثقب الأوزون في القطب الجنوبي: الكشف عن العوامل المعقدة التي تؤثر على التعافي

يستمر ثقب الأوزون في القطب الجنوبي، والذي كان مصدر قلق كبير لعقود من الزمن، في التعمق خلال منتصف الربيع على الرغم من اللوائح التي تحظر المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون. في حين نجح بروتوكول مونتريال لعام 1987 في تقييد استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون المسؤولة عن استنفاد طبقة الأوزون، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هناك عوامل أخرى قد تلعب دورًا.

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أوتاجو النيوزيلندية، ونُشرت في مجلة Nature Communications، أن المساحة التي يغطيها ثقب الأوزون في القطب الجنوبي لم تنخفض بشكل كبير على الرغم من انخفاض مركبات الكربون الكلورية فلورية. علاوة على ذلك، يشير مركز الثقب إلى انخفاض مستويات الأوزون مع مرور الوقت.

وفقا للمؤلفة المشاركة أنيكا سيبالا، فإن استجابة الغلاف الجوي للظروف المناخية المتغيرة، ربما بسبب تغير المناخ، قد تؤثر على عملية التعافي. وقد تحجب هذه التحولات الجوية التقدم المحرز من خلال تخفيضات مركبات الكربون الكلورية فلورية. وبينما بدأ ثقب الأوزون في الانفتاح في وقت لاحق من شهر سبتمبر، مما قد يشير إلى التعافي، تسلط الدراسة الضوء على أنه في شهر أكتوبر، عندما يكون الثقب في أكبر حالاته، انخفض مستوى الأوزون في الطبقة الوسطى من الستراتوسفير بنسبة 26 بالمائة من عام 2004 إلى عام 2022.

تؤكد المؤلفة الرئيسية هانا كيسينيتش أن بروتوكول مونتريال وتخفيضات مركبات الكربون الكلورية فلورية لا تزال تسير على الطريق الصحيح، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن ثقوب الأوزون الكبيرة الأخيرة قد لا تعزى فقط إلى مركبات الكربون الكلورية فلورية. واستبعد التحليل بيانات عامي 2002 و2019، عندما أدت أحداث شاذة، مثل الانفصال المفاجئ للدوامة القطبية، إلى ثقوب أوزون أصغر بكثير.

لا يمكن التغاضي عن تأثير الأحداث الخارجية على مستويات الأوزون. وأظهرت الأبحاث السابقة أن حرائق الغابات الهائلة في أستراليا في عام 2020 أدت إلى تفاقم ثقب الأوزون بنسبة 10 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن ثوران بركان هونغا-تونغا-هونغا-هاباي قبالة سواحل تونغا في عام 2022 قد أثر على مستويات الأوزون الأخيرة.

وبينما يثير بعض الخبراء تساؤلات حول نتائج الدراسة، مشيرين إلى أن استبعاد سنوات محددة يثير مخاوف بشأن اختيار البيانات، فإن البحث يقدم رؤى مهمة حول العوامل المعقدة والمتعددة الأوجه التي تؤثر على تعافي ثقب الأوزون في القطب الجنوبي.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يتشكل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي؟

يتشكل ثقب الأوزون في القطب الجنوبي في المقام الأول بسبب وجود المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي تتراكم في الغلاف الجوي. تتحلل هذه المواد الكيميائية في وجود ضوء الشمس، وتطلق ذرات الكلور والبروم التي تدمر جزيئات الأوزون.

س: ما هي مخاطر استنفاد طبقة الأوزون؟

يسمح استنفاد الأوزون لمزيد من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس بالوصول إلى سطح الأرض. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الجلد وإعتام عدسة العين والإضرار بالنظم البيئية البحرية.

س: هل لا تزال مركبات الكربون الكلورية فلورية تستخدم حتى اليوم؟

لا، لم تعد مركبات الكربون الكلورية فلورية تُستخدم في الأيروسولات أو الثلاجات أو غيرها من المنتجات الاستهلاكية بسبب الحظر العالمي الذي فرضه بروتوكول مونتريال لعام 1987. وقد تم تطوير وتنفيذ بدائل بديلة وأكثر صداقة للبيئة.