ثقب الأوزون في القطب الجنوبي يستمر في التعمق، على الرغم من انخفاض المواد الكيميائية

يشير بحث جديد إلى أن الثقب في طبقة الأوزون في القطب الجنوبي كان يتسع في منتصف الربيع على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من الحظر العالمي على مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) - المواد الكيميائية التي تستنزف درع الأرض من الإشعاع الشمسي الضار. تلعب طبقة الأوزون، التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 11 إلى 40 كيلومترًا فوق سطح الأرض، دورًا حاسمًا في تصفية الكثير من أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد وإعتام عدسة العين.

كان بروتوكول مونتريال لعام 1987، والذي نجح في القضاء على استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية في الهباء الجوي والثلاجات، يهدف إلى إغلاق ثقب الأوزون وإعادة مستوياته إلى مستويات عام 1980. وتوقع تقييم حديث مدعوم من الأمم المتحدة أن طبقة الأوزون في القطب الجنوبي يمكن استعادتها بحلول عام 2066 تقريبا. ومن المتوقع حدوث انتعاش في القطب الشمالي بحلول عام 2045 وبقية العالم في غضون عقدين من الزمن.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الانخفاض في مركبات الكربون الكلورية فلورية، وجد باحثون من جامعة أوتاجو النيوزيلندية من خلال دراسة في مجلة Nature Communications أن المساحة التي يغطيها ثقب الأوزون في القطب الجنوبي لم تنخفض بشكل ملحوظ. في الواقع، كان هناك انخفاض في مستويات الأوزون في مركز الثقب مع مرور الوقت.

وشددت هانا كيسينيتش، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أن بروتوكول مونتريال وجهود خفض مركبات الكربون الكلورية فلورية لا تزال تحرز تقدماً. ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن عوامل أخرى، من المحتمل أن تكون مرتبطة بتغير المناخ، قد تعيق تعافي طبقة الأوزون.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية طبقة الأوزون؟

تقوم طبقة الأوزون بتصفية أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد وإعتام عدسة العين.

ما هي المواد الكيميائية التي ساهمت في استنفاد طبقة الأوزون؟

تبين أن مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي كانت تستخدم على نطاق واسع في الهباء الجوي والثلاجات، تعمل على تقليل مستويات الأوزون.

هل كان الحظر على مركبات الكربون الكلورية فلورية فعالا في سد ثقب الأوزون؟

لقد نجح الحظر المفروض على مركبات الكربون الكلورية فلورية بموجب بروتوكول مونتريال لعام 1987 في الحد من استخدامها وإزالتها من الهباء الجوي والثلاجات. ومع ذلك، فإن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي لم يظهر انخفاضًا كبيرًا.

ما هي العوامل التي يمكن أن تعيق تعافي طبقة الأوزون؟

وفي حين أن خفض مركبات الكربون الكلورية فلورية يعد خطوة مهمة، فإن التغيرات الجوية الأخرى، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتغير المناخ، يمكن أن تخفي أو تعيق تعافي طبقة الأوزون.

ما هو تأثير هذه النتائج على التعاون البيئي الدولي؟

وتسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى مواصلة الجهود لمعالجة استنفاد الأوزون وأهمية النظر في التأثيرات المحتملة لتغير المناخ. وهي تؤكد على تعقيد التحديات البيئية والحاجة المستمرة للتعاون والبحث الدولي.