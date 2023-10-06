تستخدم الأخطبوطات في القطب الجنوبي بروتينات خاصة للبقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة شديدة البرودة

ولطالما حيرت الأخطبوطات في القطب الجنوبي، التي تعيش في واحدة من أبرد البيئات في العالم، العلماء بشأن قدرتها على البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف القاسية. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على كيفية قدرة هذه المخلوقات المثيرة للاهتمام على التكيف والازدهار في بيئتها الجليدية.

أجرى علماء من المختبر البيولوجي البحري بجامعة بورتوريكو والمعهد الوطني الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية مؤخرًا تحقيقًا لفهم آليات بقاء الأخطبوطات في القطب الجنوبي. واكتشفوا أن هذه الأخطبوطات لديها إنزيمات "متكيفة مع البرودة"، وتستخدم قلوبها الثلاثة لضخ نوع خاص من الدم الأزرق الذي يزود أنسجتها بالأكسجين حتى في البيئات شديدة البرودة.

تلعب الإنزيمات دورًا حاسمًا في التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة في الكائنات الحية. وفي كائنات القطب الجنوبي، مثل الأخطبوطات، تظهر الإنزيمات مرونة فريدة تسمح لها بالعمل في درجات حرارة منخفضة. على سبيل المثال، تتباطأ عمل الإنزيمات الموجودة في الأخطبوطات الأكثر اعتدالًا بشكل ملحوظ في البرد القارس، بينما تكون الإنزيمات الموجودة في الأخطبوطات في القطب الجنوبي قادرة على العمل بكفاءة.

وركز الباحثون على دراسة إنزيم محدد يسمى مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، والذي يشارك في نقل الأيونات والطاقة داخل الخلايا. وقارنوا هذا الإنزيم في كل من الأخطبوطات في القطب الجنوبي (باريليدون) والأنواع المعتدلة التي تسمى الأخطبوط ذو البقعتين (الأخطبوط بيماكولاتوس). كان أداء مضخة القطب الجنوبي أفضل في درجات الحرارة الباردة، وكشف الفحص الدقيق أن الأحماض الأمينية التي يتكون منها هذا الإنزيم تختلف قليلاً عن تلك الموجودة في أنواع الأخطبوط المعتدلة.

وأظهر التحليل الإضافي أن الطفرات في 12 موقعًا من تسلسل الأحماض الأمينية في القطب الجنوبي تمنح مقاومة للبرد. ومن بين هذه الطفرات، وُجد أن ثلاثة منها تعمل معًا لتوفير مقاومة المضخة للبرد. والجدير بالذكر أن معظم هذه الطفرات كانت موجودة في السطح البيني بين المضخة وغشاء الخلية، مما يشير إلى أن هذا الموقع مهم لقدرة الإنزيم على التكيف مع البرد الشديد.

ويخطط الباحثون لإجراء تجارب إضافية لفهم تفاصيل هذه الطفرات وكيف تسمح مضخات البروتين في الأخطبوطات في القطب الجنوبي للخلايا بالعمل في درجات حرارة شديدة البرودة. قد يكون لهذا البحث آثار أوسع لفهم قدرة الكائنات الحية على التكيف في البيئات القاسية.

العنوان: الأخطبوطات في القطب الجنوبي تتكيف مع البرد الشديد باستخدام البروتينات المتخصصة

المصدر: المختبر البيولوجي البحري، جامعة بورتوريكو، والمعهد الوطني الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية

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