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علوم

الأخطبوطات في القارة القطبية الجنوبية تتكيف مع البيئات شديدة البرودة

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 5، 2023
الأخطبوطات في القارة القطبية الجنوبية تتكيف مع البيئات شديدة البرودة

أظهرت الأخطبوطات في القطب الجنوبي تكيفات رائعة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في الظروف الباردة والصعبة في المنطقة. تمكنهم هذه التكيفات في نظامهم العصبي من العيش في أبرد المياه في القارة القطبية الجنوبية، حيث تكافح العديد من الحيوانات الأخرى من أجل البقاء.

يعد فهم كيفية تكيف الحياة البرية مع البيئات القاسية أمرًا بالغ الأهمية للباحثين من أجل حمايتهم من التهديدات المحتملة التي تشكلها الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ. يمكن أن تشكل المياه المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية تحديًا خاصًا للأنواع التي لم تعتد على درجات الحرارة القصوى.

في البيئة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية، طورت أنواع مختلفة القدرة على توليد الحرارة داخل أجسامها. وهذا يمكّن الحيوانات مثل الدببة القطبية وطيور البطريق والفقمات من البقاء على قيد الحياة في مياه القطب الجنوبي.

تمكنت الأخطبوطات أيضًا من تحمل درجات الحرارة القاسية في القطب الجنوبي. قام علماء من مختبر الأحياء البحرية (MBL) بدراسة التكيفات الفريدة لهذه الأخطبوطات. لقد لاحظوا المحددات الجزيئية التي تسمح لهم بالازدهار في هذه البيئة القاسية.

ومن خلال فهم هذه التكيفات، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول كيفية بقاء الحيوانات في البيئات الباردة. إحدى النتائج الرئيسية للدراسة تتعلق بالإنزيم الموجود في الجهاز العصبي للأخطبوط. إن تطور الإنزيم هذا في الكائنات الخارجية الحرارة، وهي كائنات تعتمد على العوامل البيئية الخارجية لتنظيم الحرارة، يسمح لها بتحمل تأثيرات درجات الحرارة القصوى.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الأخطبوطات تظهر تكيفًا حراريًا كبيرًا، خاصة في إنزيماتها القابلة للذوبان، والتي تكيفت مع درجات الحرارة المنخفضة في القارة القطبية الجنوبية. توفر هذه الدراسة معرفة مهمة حول قدرات هذه المخلوقات الرائعة.

هناك تكيف آخر ملحوظ للأخطبوطات وهو نظامها البصري القوي، كما اكتشفه الباحثون الذين نشروا في مجلة Current Biology. على الرغم من البيئة المظلمة والصعبة تحت الماء، تمتلك الأخطبوطات عيونًا تشبه الكاميرا وتكون قادرة على الاستجابة للضوء الصغير والبقع الداكنة. تساعدهم هذه الرؤية المذهلة على التنقل وتجنب الحيوانات المفترسة والتمويه في محيطهم وتحديد موقع الفريسة المحتملة.

إن التكيفات التي أظهرتها الأخطبوطات في القارة القطبية الجنوبية تسلط الضوء على مرونة هذه المخلوقات وقدرتها على التكيف في مواجهة البرد القارس. ولا شك أن إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه التكيفات سيساهم في فهمنا لكيفية بقاء الحيوانات في البيئات القاسية.

مصادر:
– وقائع مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم
– مجلة الأحياء الحالية

By مامفو بريشيا

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