تظهر الدراسة أن الأرفف الجليدية في القطب الجنوبي تفقد حجمها بمعدل ينذر بالخطر

كشفت دراسة جديدة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية أن 40% من الأرفف الجليدية العائمة في القارة القطبية الجنوبية قد انخفض حجمها بشكل كبير على مدار الـ 25 عامًا الماضية. تلعب الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية دورًا حاسمًا في استقرار الأنهار الجليدية في القارة وإبطاء تدفقها إلى المحيط. ومع ذلك، فإن فقدان الجليد لا يقتصر على الرفوف العائمة، بل يشمل أيضًا زيادة تدفق الأنهار الجليدية من القارة نفسها. وقد أثارت النتائج مخاوف بين الباحثين، الذين وصفوا الوضع بأنه "ضربة مزدوجة".

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances الخاضعة لمراجعة النظراء، 100,000 ألف صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية لتحليل 162 رفًا جليديًا حول القارة القطبية الجنوبية من عام 1997 إلى عام 2021. وأظهرت أن 71 من هذه الرفوف الجليدية شهدت انخفاضًا كبيرًا في الحجم، مما أدى إلى إطلاق ما يقرب من 67 تريليون منها. طن متري من المياه العذبة الذائبة في المحيط.

ومن الممكن أن يؤثر تدفق المياه العذبة هذا على أنماط الدورة العالمية عن طريق تقليل كثافة المياه السطحية بالقرب من القطبين، والحد من تساقط المياه، ومنع تكوين المياه العميقة. ولا يتم توزيع فقدان الجليد بالتساوي في جميع أنحاء القارة، حيث يعاني الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية من أكبر الخسائر بسبب تآكل المياه الدافئة للأرفف الجليدية من الأسفل.

وقد تكبد الجرف الجليدي جيتز في الركن الجنوبي الغربي من القارة والجرف الجليدي لجزيرة باين، المجاورة لنهر ثويتس الجليدي "يوم القيامة"، بشكل خاص خسائر فادحة. من ناحية أخرى، اكتسب الجرف الجليدي العامري الموجود بالمياه المتجمدة في الجانب الشرقي جليدًا خلال فترة الدراسة.

توفر نتائج الدراسة دليلا إضافيا على تغير المناخ المستمر، حيث يستمر ارتفاع درجة حرارة المناخ في المساهمة في استنزاف الرفوف الجليدية. تؤكد هذه الخسائر المتسارعة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عالمية للتخفيف من تغير المناخ وحماية النظام البيئي الدقيق في القارة القطبية الجنوبية.

المصادر: تقدم العلوم، وكالة الفضاء الأوروبية