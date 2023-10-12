الأسئلة المحيطة بالاختراق المفترض للفيزيائي رانجا دياس

يواجه الفيزيائي رانجا دياس، الذي حصل على تقدير كبير لاكتشافه المفترض لمادة فائقة التوصيل في درجة حرارة الغرفة، التدقيق بينما يتم سحب ورقة بحثية ثالثة قام بها. على الرغم من الترحيب به باعتباره عالمًا رائدًا، فقد ظهرت أدلة على التلاعب بالبيانات والسرقة الأدبية، وقد تم بالفعل سحب الأبحاث السابقة التي كتبها دياس من المجلات المرموقة.

هذه الفضيحة هي جزء من قضية أكبر تتعلق بالنتائج المشكوك فيها التي تشق طريقها إلى أفضل المجلات العلمية. كانت هناك ادعاءات بأن الباحثين يشعرون بالحاجة إلى المبالغة في مخاطر عملهم حتى يتم نشرهم في المجلات ذات التأثير الكبير مثل مجلة Nature. إن الضغط لإنتاج أوراق بحثية مثيرة وجديرة بالنشر قد يحفز العلماء على تضخيم أهمية أو أصالة النتائج التي يتوصلون إليها.

وبينما توجد شكوك حول سلامة أبحاث دياس، هناك أيضًا احتمال أن تظهر مواده الخصائص التي ادعىها. البيانات التي تم التلاعب بها لا تبطل بالضرورة وجود الموصلية الفائقة. كانت هناك حالات تلاعب فيها العلماء بالبيانات ولكن ثبت في النهاية صحتها.

تتمتع الموصلات الفائقة، التي تم اكتشافها في أوائل القرن العشرين، بالقدرة على توصيل التيارات الكهربائية بدون مقاومة عند تبريدها. وكان التحدي يتمثل في تحقيق هذه الظاهرة عند درجات حرارة أعلى للاستخدام العملي. لطالما كان الموصل الفائق في درجة حرارة الغرفة هدفًا للباحثين في هذا المجال.

إذا كانت النتائج التي توصل إليها دياس صحيحة بالفعل، فلا تزال هناك أسئلة حول تطبيقاتها العملية. من الممكن أنه حتى الموصل الفائق في درجة حرارة الغرفة سيتطلب درجة معينة من التبريد لتحقيق تيار كافٍ للاستخدام العملي. وستعتمد الاستخدامات المحتملة على ابتكارات وإبداع العلماء والمهندسين التطبيقيين.

إن التدقيق الذي أحاط بأبحاث دياس هو بمثابة تذكير بأن الادعاءات غير العادية تتطلب أدلة غير عادية. وفي حين أن النتائج التي توصل إليها، إذا كانت صحيحة، يمكن أن تكون مهمة، إلا أنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير الحضارة كما اقترح البعض. لا يمكن التنبؤ باتجاه الاكتشافات العلمية، وخاصة في فيزياء المادة المكثفة، وغالبًا ما يعتمد على المزيد من الاستكشاف والتطبيق.

مصادر:

- إف دي فلام، نيويورك تايمز.