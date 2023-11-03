منظور جديد حول تكوين القمر والتطور الجيولوجي للأرض

ولطالما ناقش العلماء الظروف المحيطة بتكوين القمر، لكن النظرية السائدة تشير إلى أنه نتج عن اصطدام بين الأرض وكوكب بحجم المريخ تقريبًا. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature تتحدى هذه الفكرة من خلال اقتراح أن بقايا هذا الاصطدام لا يزال من الممكن العثور عليها في وشاح الأرض.

استخدمت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من العلماء، أساليب ديناميكيات الموائع الحسابية المتقدمة لتحليل الحالات الشاذة بالقرب من قلب الأرض. ويعتقد أن هذه الحالات الشاذة هي دليل على الاصطدام الذي حدث قبل 4.5 مليار سنة والذي أدى إلى ولادة القمر. ركزت الأبحاث السابقة في المقام الأول على قرص الحطام الذي تشكل قبل ظهور القمر، متجاهلة تأثير الاصطدام على الأرض نفسها.

وأوضح البروفيسور دنغ هونغ بينغ من مرصد شنغهاي الفلكي، الذي كان رائدا في أساليب ديناميكيات الموائع الحسابية المستخدمة في الدراسة، أن النظرة التقليدية لتأثير تكوين القمر الذي يؤدي إلى "تجانس" تكوين الأرض قد تكون غير دقيقة. وبدلاً من ذلك، تشير الدراسة إلى أن الاصطدام أدى إلى عدم التجانس داخل عباءة الأرض، مما كان بمثابة حافز للتطور الجيولوجي للكوكب.

يُعتقد أن ثيا، وهو كوكب بحجم المريخ، قد اصطدم بالشكل البدائي للأرض، جايا، مما أدى إلى تكوين حطام اندمج في النهاية لتكوين القمر. اقترحت النظريات السابقة أن القمر يتكون في الغالب من مادة ثيان بينما احتفظت الأرض ببقايا غايان. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث اللاحقة أوجه تشابه ملحوظة في تكوين الأرض والقمر.

أشارت الدراسات السابقة التي أجراها البروفيسور دينغ هونغ بينغ إلى أن الوشاح السفلي للأرض لا يزال يحتفظ بتركيبة سيليكون أعلى مميزة لمواد جايان قبل الاصطدام. وتعتمد الدراسة الأخيرة على هذه النتائج، وتقدم تفسيرا للتقسيم الطبقي لقشرة الأرض.

اقترح الدكتور تشيان يوان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن التحليل الدقيق لعينات الصخور المختلفة، جنبًا إلى جنب مع نماذج التأثير والتطور المحسنة، يمكّن العلماء من استنتاج التركيب المادي لكل من جايا وثيا، مما يسلط الضوء على تاريخ النظام الشمسي الداخلي. ككل.

علاوة على ذلك، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول تكوين الكواكب الخارجية وصلاحيتها للسكن خارج نظامنا الشمسي. من خلال دراسة التطور الجيولوجي للأرض الناتج عن الاصطدام الهائل، يمكن للعلماء الحصول على الإلهام لفهم أنظمة الكواكب الأخرى.

أسئلة وأجوبة

ما هي النظرية السائدة بخصوص تكون القمر؟

وتشير النظرية السائدة إلى أن القمر تشكل عندما اصطدم كوكب بحجم المريخ، يسمى ثيا، بالشكل البدائي للأرض، جايا.

كيف تتحدى الدراسة الأخيرة الفهم التقليدي لتأثير تكوين القمر؟

وتقترح الدراسة الحديثة أن الاصطدام بين الأرض وثيا لم يؤد إلى اختلاط المواد بالكامل، كما كان يعتقد سابقا. وبدلاً من ذلك، لا يزال من الممكن العثور على بقايا هذا الاصطدام في وشاح الأرض، مما يساهم في التطور الجيولوجي للكوكب.

ماذا أشارت الدراسات السابقة التي أجراها البروفيسور دنغ هونغ بينغ حول عباءة الأرض؟

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الوشاح السفلي للأرض يحتوي على مادة جايان قبل الاصطدام، والتي تتميز بتركيبة عالية من السيليكون، مما يساعد على تفسير التقسيم الطبقي لقشرة الأرض.

ما هي الأفكار التي يمكن اكتسابها من دراسة التطور الجيولوجي للأرض؟

توفر دراسة التطور الجيولوجي للأرض الناتج عن اصطدام كبير رؤى قيمة حول تكوين الكواكب الخارجية وصلاحيتها للسكن خارج نظامنا الشمسي. يقدم هذا البحث الإلهام لفهم أنظمة الكواكب الأخرى.