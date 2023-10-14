الكسوف الحلقي للشمس يجتاح الولايات المتحدة وخارجها

ومن المقرر أن يحدث كسوف حلقي للشمس في 14 أكتوبر 2023، بدءًا من الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وسيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون ويتحرك عبر الولايات المتحدة متجهًا نحو تكساس، قبل أن يستمر فوق خليج المكسيك ودول مثل المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل.

خلال كسوف الشمس الحلقي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على كوكبنا. على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، أثناء الكسوف الحلقي يتم إنشاء "حلقة من النار". يحدث هذا عندما لا يحجب القمر قرص الشمس تمامًا، مما يترك قطعة من ضوء الشمس مرئية حول القمر. يرجع حدوث الكسوف الحلقي إلى موقع القمر البعيد نسبيًا عن الأرض أثناء مداره الإهليلجي.

وسيشهد المراقبون داخل المسار الحلقي، وهو مسار يبلغ عرضه 125 ميلاً (200 كيلومتر)، ظاهرة "حلقة النار". وسيشهد من هم خارج المسار كسوفًا جزئيًا للشمس، حيث يبدو القمر وهو يأخذ “قضمة” من الشمس، على افتراض أن السماء صافية.

سيستمر الكسوف الحلقي بأكمله لمدة ساعتين ونصف تقريبًا لأولئك الذين يقعون في المسار الحلقي. وتنقسم هذه المرة إلى مراحل مختلفة للكسوف: حوالي 1.5 ساعة من كسوف الشمس الجزئي، وأربع إلى خمس دقائق من "حلقة النار" الحلقية، و1.5 ساعة أخرى من كسوف الشمس الجزئي في النهاية. يمكن العثور على أوقات ومدد محددة لمرحلة "حلقة النار" في دليل الكسوف لمواقع مختلفة.

ومن المهم أن نلاحظ أن مشاهدة الكسوف مباشرة دون اتخاذ تدابير وقائية مناسبة يمكن أن يكون ضارًا. يجب استخدام المرشحات الشمسية، مثل نظارات الكسوف أو مرشحات الكاميرات والتلسكوبات والمناظير، لحماية عينيك ومعداتك. يوفر موقع Space.com دليلاً حول كيفية مراقبة الشمس بأمان.

ويعد هذا الكسوف الحلقي للشمس هو الأخير في عام 2023، وهو بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي القادم في 8 أبريل 2024. وقد أثار هذان الكسوفان اهتمام العلماء بشكل خاص لأنهما يتزامنان مع ذروة النشاط الشمسي المعروفة باسم "الحد الأقصى للشمس". ". وهذا يجعلها فرصة ممتازة لعلماء الغلاف الجوي والغلاف الشمسي لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، أو الإكليل، خلال دقائق الانسداد الشمسي الكامل للقمر.

المصادر: موقع Space.com، الكسوف الأمريكي العظيم