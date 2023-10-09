"حلقة النار": كسوف حلقي للشمس لإضاءة السماء

في 14 أكتوبر، سيحدث حدث سماوي مذهل حيث يحجب القمر الشمس جزئيًا، مما يؤدي إلى حدوث كسوف حلقي للشمس. وستكون هذه الظاهرة، المعروفة باسم "حلقة النار"، مرئية لأولئك الذين يقعون على المسار الحلقي الذي يمتد عبر 10 دول، من ولاية أوريغون إلى تكساس وما وراءها. وبالنسبة لمن هم خارج المسار، فسيحدث كسوف جزئي للشمس، حيث يبدو القمر وهو يأخذ “قضمة” من الشمس.

واستعدادًا لهذا الحدث الفلكي، قدمت وكالة ناسا خريطة تفاعلية لتتبع الكسوف، وستتوفر العديد من عمليات البث المباشر المجانية للمشاهدين عبر الإنترنت. ومع ذلك، هناك من سيتجنب الكسوف تمامًا. في ثقافة نافاجو، يشير الكسوف إلى بداية جديدة، ويتم ملاحظته من خلال الصيام والصلاة والبقاء في الداخل. كلمة نافاجو التي تعني كسوف الشمس، jóhonaa'éí daaztsą́، تُترجم إلى "موت الشمس" باللغة الإنجليزية. ويُنظر إلى الكسوف على أنه فترة ولادة جديدة، ويتم اتخاذ القرارات بمجرد ظهور الشمس مرة أخرى.

نظرًا للأهمية الثقافية للكسوف بالنسبة لشعب نافاجو، سيتم إغلاق جميع منتزهات نافاجو القبلية خلال مدة كسوف الشمس الحلقي. ويشمل ذلك مناطق الجذب الشهيرة مثل Monument Valley Navajo Tribal Park وFour Corners Monument Navajo Tribal Park.

بالنسبة للعلماء، يعد كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر بمثابة فرصة ثمينة لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، الإكليل. ومن خلال فحص هذه المنطقة أثناء الكسوف، يمكن لعلماء الغلاف الجوي والغلاف الشمسي الحصول على نظرة ثاقبة لسلوك الشمس. بالإضافة إلى ذلك، يحمل هذا الكسوف أهمية إضافية لأنه يتزامن مع فترة نشطة للغاية في الدورة الشمسية 25، مع توقع أن يصل النشاط الشمسي إلى ذروته في عام 2024.

من المهم أن تتذكر أن النظر مباشرة إلى الشمس أمر خطير للغاية. لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي بأمان، يجب استخدام المرشحات الشمسية في جميع الأوقات. وهذا ينطبق على كل من الكسوف الجزئي والحلقى. يجب على الراصدين ارتداء نظارات كسوف الشمس، ويجب أن تكون أي كاميرات أو تلسكوبات أو مناظير مستخدمة مزودة بمرشحات شمسية.

بعد الكسوف الحلقي للشمس، من المقرر أن يحدث خسوف جزئي للقمر في 28 أكتوبر. وسيكون هذا الحدث القمري مرئيًا عبر جزء كبير من نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا وآسيا والقارة القطبية الجنوبية وأوقيانوسيا. أثناء الخسوف الجزئي للقمر، يدخل جزء فقط من القمر إلى ظل الأرض، مما يخلق عرضًا سماويًا آسرًا.

مصادر:

- ناسا

- قاعة الاستكشاف

– موقع Eclipsewise.com