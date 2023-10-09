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دليل لكسوف الشمس الحلقي: ما تحتاج إلى معرفته

Byروبرت أندرو

أكتوبر 9، 2023
دليل لكسوف الشمس الحلقي: ما تحتاج إلى معرفته

ستتاح لمراقبي النجوم في جميع أنحاء العالم، هذا السبت، فرصة مشاهدة حدث سماوي مذهل، وهو كسوف الشمس الحلقي. وعلى عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس تماما، يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يؤدي إلى ظهور حلقة من ضوء الشمس حول القرص المظلم للقمر.

ووفقا لوكالة ناسا، ستكون هذه الظاهرة المذهلة مرئية بشكل أساسي من جزيرة فانكوفر وساحل صن شاين، مع تغطية تقدر بـ 70 إلى 80 بالمائة من الشمس. ولإلقاء نظرة على الكسوف، يوصى بالتواجد في الخارج بين الساعة 8 و10:30 صباحًا، على أن تصل ذروتها حوالي الساعة 9:15 صباحًا.

ومع ذلك، فمن الضروري حماية عينيك أثناء مراقبة هذا المشهد السماوي. وتنصح وكالة ناسا بشدة بعدم النظر مباشرة إلى الكسوف، حتى مع النظارات الشمسية، لأنها يمكن أن تسبب ضررا دائما للعينين. وبدلاً من ذلك، يوصى باستخدام "نظارات الكسوف" الخاصة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتصفية أشعة الشمس الضارة. هذه النظارات أغمق بآلاف المرات من النظارات الشمسية العادية، مما يضمن سلامتك أثناء الاستمتاع بالكسوف.

للعثور على مزيد من المعلومات حول كيفية مشاهدة الكسوف بأمان وطرق بديلة أخرى، يمكنك زيارة موقع ناسا الإلكتروني. تذكر أن سلامة عينيك يجب أن تكون دائمًا أولوية قصوى عند تجربة أحداث سماوية غير عادية مثل كسوف الشمس الحلقي.

التعاريف:
– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس لا يغطي فيه القمر الشمس بالكامل، مما يترك حلقة من ضوء الشمس مرئية حول القمر.
– نظارات الكسوف: نظارات متخصصة توفر الحماية من أشعة الشمس الضارة أثناء الكسوف.

المصدر: ناسا

By روبرت أندرو

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