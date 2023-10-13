تجربة الكسوف الحلقي للشمس في ريجينا

تشهد أمريكا الشمالية، صباح السبت، كسوفًا حلقيًا للشمس، وأمام سكان ريجينا فرصة مثالية لمشاهدة هذا الحدث السماوي. أثناء كسوف الشمس الحلقي، يأتي القمر بين الشمس والأرض وهو في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يؤدي إلى عدم تغطية الشمس بالكامل.

ومن ريجينا، ستبلغ قوة الشمس 61% وتغطي 51% كحد أقصى، وفقًا لمركز ساسكاتشوان للعلوم. ومن المقرر أن يحدث الكسوف من الساعة 9:20 صباحًا حتى 11:53 صباحًا ولمراقبة الكسوف الجزئي بأمان، يمكن لسكان ريجينا زيارة مركز ساسكاتشوان للعلوم بين الساعة 9 صباحًا و12 ظهرًا.

سيكون مركز ريجينا للجمعية الفلكية الملكية الكندية (RASC) حاضرًا في مركز العلوم، حيث سيوفر أنواعًا مختلفة من التلسكوبات والنظارات الشمسية للمشاهدين للنظر إلى الشمس بأمان. من الضروري استخدام حماية متخصصة للعين مصممة لمشاهدة أشعة الشمس، حيث أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء كسوف الشمس الحلقي يمكن أن يكون ضارًا للعينين. تتضمن الطرق البديلة لمشاهدة الكسوف استخدام جهاز عرض ذو ثقب أو طريقة عرض غير مباشرة.

يعد هذا الحدث السماوي مشهدًا يستحق المشاهدة حقًا، ويتم تشجيع سكان ريجينا على الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة. شاهد جمال وروعة كسوف الشمس الحلقي مع ضمان سلامتك من خلال حماية العين المناسبة أو طرق المشاهدة البديلة. إنها فرصة لتجربة سحر عالمنا بشكل مباشر.

مصادر:

– مركز ساسكاتشوان للعلوم

– الجمعية الفلكية الملكية الكندية (RASC) مركز ريجينا