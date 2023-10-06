الكنديون يشهدون كسوف الشمس الحلقي مما يوفر لناسا فرصة لدراسة الغلاف الجوي

ستتاح للكنديين فرصة مشاهدة كسوف حلقي للشمس في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يمنح وكالة ناسا فرصة لدراسة غلافنا الجوي بمزيد من التفصيل. على الرغم من أن كسوف الشمس ليس نادرًا كما يعتقد الناس، إلا أن الندرة تكمن في كون الناس في وضع يمكنهم من رؤيته بالفعل. وكان آخر كسوف كلي مرئي في كندا في عام 2017، لكن الحدث السماوي لهذا الشهر سيكون كسوفًا حلقيًا للشمس، يُعرف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار".

أثناء كسوف الشمس الحلقي، يصطف القمر مع الشمس عندما يكون أبعد قليلاً عن الأرض من المعتاد. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أصغر ولا يحجب كل ضوء الشمس. وهذا يخلق حلقة مشرقة حول القمر، والتي للأسف لن تكون مرئية للكنديين. ومع ذلك، سيظل الكنديون قادرين على مشاهدة كسوف جزئي، حيث يسقط ظل مظلم على جانب الشمس، ويأخذ شريحة منه ويخفف سطوعها الإجمالي.

وسيكون الكسوف أكثر إثارة للدهشة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يخطط علماء ناسا لاستخدام الحدث لدراسة كيفية تأثير النقص المفاجئ في ضوء الشمس على طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة من الغلاف الجوي مهمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. تمر جميع اتصالات الأقمار الصناعية عبر طبقة الأيونوسفير قبل أن تصل إلى الأرض، لذا فإن فهم اضطراباتها أمر بالغ الأهمية مع تزايد اعتمادنا على الأصول الفضائية.

ومن المقرر أن يبدأ الكسوف حوالي الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويستمر لبضع ساعات. سيكون للمناطق الغربية والجنوبية من كندا رؤية أفضل للكسوف الجزئي، مع تغطية بنسبة 70 إلى 80 بالمائة في الركن الجنوبي الشرقي من كولومبيا البريطانية وتناقص التغطية كلما تحرك المرء شرقا. ومن المهم ملاحظة أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف ليس آمنًا أبدًا، ويجب استخدام طرق مختلفة لرؤيتها بأمان، مثل نظارات الكسوف أو نظارات اللحام.

ستقوم ناسا أيضًا بإجراء اضطرابات الغلاف الجوي حول مهمة مسار الكسوف (APEP) أثناء الكسوف. وسيطلق العلماء ثلاثة صواريخ علمية لاستكشاف ظل الكسوف ودراسة تأثيراته على طبقة الأيونوسفير. ستساعد مهمة APEP في تقديم نظرة ثاقبة لسلوك غلافنا الجوي خلال مثل هذه الأحداث الفلكية.

يقدم هذا الكسوف الحلقي للشمس فرصة مثالية لعشاق العلوم ومحبي علم الفلك وأي شخص مهتم بتعلم شيء جديد لمشاهدة حدث سماوي نادر يساهم أيضًا في فهمنا للغلاف الجوي.

مصادر:

– مصدر المقال: أخبار سي تي في –

– ناسا –