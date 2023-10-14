"حلقة النار" المثيرة للإعجاب: أبرز أحداث الكسوف الحلقي للشمس

استمتع الملايين من مراقبي السماء في جميع أنحاء الأمريكتين بمشهد مذهل أثناء مشاهدتهم لكسوف حلقي للشمس. أسر هذا الحدث الفلكي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، المتفرجين حيث خلق القمر شكلًا يشبه الحلقة حول الشمس. وقد أتيحت الفرصة لأشخاص من ثماني ولايات أمريكية، بالإضافة إلى المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل، لمشاهدة هذه الظاهرة.

ولاحظ المصور بريت تينجلي الكسوف من حديقة غريت بيسن الوطنية في ولاية نيفادا، ووصف اللحظة المذهلة التي ظهرت فيها الشمس والقمر من خلف السحب. تم التقاط اللحظة الفعلية للحلقة، عندما شكل القمر حلقة من ضوء الشمس، بواسطة تينجلي باستخدام تلسكوب Unistellar eQuinox 2 المجهز بفلتر شمسي. ومع تقدم الكسوف، لاحظ تينجلي تغيرات طفيفة في البيئة، مثل انخفاض في درجة الحرارة واختلاف في الإضاءة.

وشارك مراقبون آخرون، مثل المصور الصحفي باتريك فالون، صورهم الرائعة لـ “حلقة النار”. استخدم علماء ناسا التلسكوبات في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وكيرفيل، تكساس، لدراسة وتوثيق الكسوف. كما تتبعت الأقمار الصناعية GOES-East وGOES-West التابعة لـ NOAA ظل القمر أثناء عبوره الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي.

نظمت المجتمعات أحداث مراقبة، ودمجت بين الكسوف والمهرجانات أو الاحتفالات الأخرى. ارتدى الناس بفارغ الصبر نظارات كسوف الشمس لمشاهدة الحدث، كما رأينا في حشد من المتفرجين في مهرجان البوكيرك الدولي للمناطيد في نيو مكسيكو. امتدت إثارة الكسوف إلى البضائع، حيث أصبحت العناصر التي تحمل موضوع كسوف الشمس متاحة للشراء.

مع استمرار ذكرى هذا الكسوف الحلقي للشمس، يستعد الكثيرون للحدث السماوي التالي: كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل. سواء تم التقاط صور مذهلة أو مجرد التعجب من عجائب الكون، فإن هذه الأحداث بمثابة تذكير باتساع الكون. وجمال نظامنا الشمسي.

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- صور بريت تينجلي، وباتريك فالون، وناسا، وألين بيرمان، وتايفون كوسكون، وأورلاندو سييرا، ونيكول إدواردز، وجورج فراي، وبيث أنتوني عبر وكالة ناسا.