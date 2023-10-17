منظر لا يُنسى: كسوف الشمس الحلقي فوق أمريكا الشمالية

قدم الكسوف الحلقي للشمس الذي حدث مؤخرًا في 14 أكتوبر 2023، مشهدًا يحبس الأنفاس لمراقبي السماء على الأرض. التقط مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا مشهدًا آسرًا عبر الأقمار الصناعية لهذا الحدث، حيث سلط الضوء على الظل الذي يلقي على أمريكا الشمالية حيث يغطي القمر الشمس جزئيًا.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر أمام الشمس، لكن بعده عن الأرض يمنعه من حجب الشمس تماما. خلال هذا الحدث، يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد مسافة له عن الأرض، والمعروفة باسم الأوج. يؤدي هذا إلى ظهور القمر أصغر في السماء ويسمح لحواف الشمس بالبقاء مرئية، مما يخلق حلقة حمراء برتقالية مذهلة يشار إليها باسم "حلقة النار".

بدأ الكسوف الحلقي في ولاية أوريغون في حوالي الساعة 9:13 صباحًا واستمر عبر نيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس وخليج المكسيك. ومع ذلك، تسلط وكالة ناسا الضوء على أن كسوف الشمس الكلي سيكون مرئيًا من تكساس إلى ماين في 8 أبريل 2024، مما يوفر ظاهرة سماوية أكثر أهمية لمراقبي السماء ليختبروها.

تم التقاط الصورة المذهلة لكسوف الشمس بواسطة جهاز تصوير EPIC (كاميرا التصوير متعدد الألوان للأرض) التابع لناسا على متن مرصد مناخ الفضاء العميق. مرصد مناخ الفضاء العميق هو جهد تعاوني بين وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والقوات الجوية الأمريكية.

إن مشاهدة كسوف الشمس هو حدث رائع يذكرنا بالأحداث السماوية غير العادية التي تحدث من حولنا. يقدم هذا المنظر عبر القمر الصناعي لكسوف الشمس الحلقي فوق أمريكا الشمالية لمحة عن جمال وعظمة عالمنا.

مصادر:

- حقوق الصورة: مرصد ناسا للأرض