استعدوا لكسوف الشمس الجزئي يوم 14 أكتوبر

في يوم السبت 14 أكتوبر، ستتاح لجزء كبير من الولايات المتحدة الفرصة لمشاهدة كسوف جزئي للشمس. اعتمادًا على الموقع، سيغطي القمر ما يصل إلى 90 بالمائة من الشمس، مما يخلق عرضًا مذهلاً. ومع ذلك، على عكس كسوف الشمس الجزئي النموذجي، فإن هذا الحدث بالذات سيحتوي على "حلقة من النار" لبعض المشاهدين.

والمناطق التي لن تشهد الكسوف الجزئي للشمس تشمل ألاسكا وأقصى نقطة جنوب أمريكا الجنوبية. وبالنسبة لمن هم في مسار المشاهدة، فسوف يشهدون كسوفًا حلقيًا للشمس، يتميز بوجود هالة من ضوء الشمس تحيط بالقمر.

صرح أليكس لوكوود، قائد المحتوى الاستراتيجي والتكامل في مديرية المهام العلمية التابعة لناسا، خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 65 مليون شخص يقيمون ضمن المسار الحلقي. ويعيش 68 مليون شخص إضافي على بعد 200 ميل من المسار، مما يعني أن عددًا كبيرًا من الأفراد ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة الكسوف.

إذا كنت مهتمًا بمشاهدة الكسوف، فإن موقع Timeanddate.com يوفر جدولًا لساعات المشاهدة لكل موقع. سيكون هذا الحدث القادم هو أول كسوف حلقي للشمس يجتاز الولايات المتحدة منذ 20 مايو 2012.

من الضروري حماية عينيك أثناء مشاهدة الكسوف. تنصح وكالة ناسا بارتداء نظارات شمسية واقية طوال الحدث بأكمله. وشددت كيلي كوريك، مديرة برنامج الكسوف في مقر ناسا، على أهمية استخدام النظارات الحاصلة على شهادة الأيزو لضمان السلامة. لا يزال لدى العديد من البائعين المدرجين في مرشح الطاقة الشمسية الآمن وموفري المشاهدات التابع للجمعية الفلكية الأمريكية الإمدادات المتاحة.

بالإضافة إلى مشاهدة الكسوف بشكل مباشر، هناك طرق غير مباشرة يمكنك استخدامها لمراقبة هذه الظاهرة الطبيعية. على سبيل المثال، يمكنك عكس ضوء الشمس على جدار أو أرضية مجاورة باستخدام كرة الديسكو، أو إنشاء عارض كسوف ذو ثقب صغير من مواد منزلية، أو إسقاط ظل الكسوف من خلال مصفاة المطبخ.

إذا لم تتمكن من مشاهدة الحدث شخصيًا، فستقوم وكالة ناسا ببث الكسوف مباشرة عبر الإنترنت. سيتم البث المباشر من ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وكيرفيل، تكساس، من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

مصادر:

Timeanddate.com

وكالة ناسا