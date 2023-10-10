كسوف حلقي للشمس سيحدث يوم السبت

يستعد مراقبو النجوم وعلماء الفلك للاستمتاع هذا السبت، حيث من المتوقع حدوث كسوف حلقي للشمس. وستكون هذه الظاهرة الكونية مرئية في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، حيث تشهد الولايات المتحدة كسوفًا جزئيًا على الأقل. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب معظم ضوء الشمس وليس كله. يؤدي هذا إلى إنشاء حلقة رقيقة أو حلقة من الضوء، مما يؤدي إلى تسمية الحدث بالكسوف الحلقي. وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، الذي يسمح للمراقبين برؤية الكورونا، فإن كسوف الشمس الحلقي أكثر ندرة ويقدم تجربة بصرية فريدة من نوعها.

سيمتد مسار كسوف 14 أكتوبر على مساحة واسعة، مما يوفر فرص مشاهدة مختلفة حسب موقعك. وستشهد المناطق الواقعة ضمن المسار الحلقي تأثير "حلقة النار" الكاملة، بينما ستشهد المناطق القريبة كسوفًا جزئيًا. ومن الضروري التخطيط للمستقبل والعثور على موقع عرض مناسب بعيدًا عن أضواء المدينة والمباني الشاهقة من أجل الحصول على رؤية واضحة للسماء أثناء الكسوف.

ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء الكسوف، يمكن أن يسبب ضررا شديدا للعين أو العمى. لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي بأمان، يجب استخدام معدات الحماية مثل نظارات الكسوف المعتمدة أو جهاز العرض ذو الثقب. ويُنصح أيضًا بحضور فعاليات المشاهدة العامة التي تنظمها أندية ومنظمات علم الفلك، مما يضمن تجربة آمنة وممتعة للجميع.

مصادر:

– الدكتور نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية بوكالة ناسا

- ناسا