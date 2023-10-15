كسوف الشمس الحلقي يبهج مراقبي النجوم وعلماء الفلك

شاهد مراقبو النجوم وعلماء الفلك حدثًا سماويًا مذهلًا مؤخرًا، وهو كسوف الشمس الحلقي. ويمكن رؤية هذه الظاهرة الكونية في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية والوسطى. وفي حين أتيحت الفرصة لسكان الولايات المتحدة لمشاهدة كسوف جزئي على الأقل، فإن أولئك الموجودين في المسار الحلقي تمكنوا من رؤية تأثير "حلقة النار" بالكامل.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب معظم ضوء الشمس، لكنه يترك حلقة رقيقة أو حلقة مرئية. وهذا النوع من الخسوف نادر جدًا، لأنه يحدث فقط عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض. ووصف الدكتور نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا، كسوف الشمس الحلقي بأنه "شيء رائع حقًا يمكن رؤيته".

امتد مسار الكسوف الحلقي للشمس يوم 14 أكتوبر على مساحة واسعة. بدأت في ولاية أوريغون الساعة 09:13 بالتوقيت المحلي ومرت عبر عدة ولايات قبل أن تصل إلى تكساس الساعة 12:03 بالتوقيت المحلي. ومن هناك، كان مرئيًا عبر وسط وشمال أمريكا الجنوبية. وتم تذكير مراقبي السماء بحماية أعينهم أثناء مراقبة الكسوف باستخدام نظارات رؤية الشمس بدلاً من النظارات الشمسية العادية.

سيحدث الكسوف الحلقي التالي للشمس في 10 يونيو 2021، وسيكون مرئيًا في أجزاء من كندا وجرينلاند وروسيا. من المؤكد أن هذا الحدث السماوي القادم سيجذب انتباه مراقبي النجوم وعلماء الفلك مرة أخرى.

مصادر:

– هيئة الإذاعة البريطانية

- ناسا