الكسوف الحلقي للشمس 2023: نصائح للسلامة للمشاهدين

من المقرر أن يبهر كسوف الشمس الحلقي لعام 2023 المتفرجين في 14 أكتوبر، مما يخلق عرضًا سماويًا ساحرًا يشار إليه عادة باسم كسوف "حلقة النار". أثناء مرور القمر بين الأرض والشمس، تحدث ظاهرة بصرية غير عادية. ومع ذلك، فمن الضروري إعطاء الأولوية للسلامة عند مراقبة هذا الحدث لحماية رؤيتك.

يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يصطف القمر مع الشمس والأرض، ولكنه يكون عند أو بالقرب من أبعد نقطة عن كوكبنا. يؤدي تحديد موقع القمر إلى ظهوره أصغر من الشمس، مما يؤدي إلى تكوين حلقة آسرة تُعرف باسم "حلقة النار". ومن الضروري أن نلاحظ أن مراقبة كسوف الشمس، سواء كان حلقيًا أو غير ذلك، يتطلب الحذر.

وقد تعاونت لانس باس، وهي شخصية معروفة، مع وكالة ناسا لتقديم نصائح قيمة للسلامة للمشاهدين. ويؤكد باس أن مشاهدة الشمس مباشرة أثناء الكسوف الحلقي، أو أي كسوف للشمس في هذا الشأن، يمكن أن يكون ضارًا للعيون. النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية الكافية. وبدلاً من ذلك، من الضروري استخدام نظارات الكسوف المتخصصة. يجب أن تستوفي هذه النظارات المعيار الدولي ISO 12312-2 لضمان توفير الحماية الكافية.

لنفترض أن نظارات الكسوف ليست متاحة بسهولة. وفي هذه الحالة، يُنصح المتفرجون بشدة بعدم محاولة النظر مباشرة إلى الشمس. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام طرق العرض غير المباشرة، مثل إنشاء جهاز عرض ذو ثقب صغير. وباستخدام بطاقة فهرس بها ثقب صغير ووضع الشخص في مكانه والشمس خلفه، من الممكن عرض صورة للكسوف على سطح قريب، مما يسمح بالمشاهدة الآمنة.

تؤكد ناسا على أهمية حماية العين بشكل مناسب، خاصة عند استخدام الأجهزة البصرية مثل الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير لمشاهدة كسوف الشمس الجزئي أو الحلقي. يمكن للأشعة الشمسية المركزة أن تحترق من خلال المرشحات، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة في العين.

بينما تستعد لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي لعام 2023، تذكر إعطاء الأولوية للسلامة وحماية عينيك باستخدام الأساليب والمعدات الموصى بها. استمتع بأمان بالحدث السماوي المذهل مع الحفاظ على رؤيتك لعجائب الكون المستقبلية.

مصادر:

- ناسا

– المبادئ التوجيهية الدولية ISO 12312-2