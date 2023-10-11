كسوف حلقي نادر للشمس سيكون مرئيًا جزئيًا في كولومبيا البريطانية

ستشهد أمريكا الشمالية هذا الأسبوع كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس، حيث ستتمكن كولومبيا البريطانية (BC) من مراقبة كسوف جزئي من زاويتها الجنوبية الغربية. وسيحدث الخسوف في وقت مبكر من صباح السبت، بعد شروق الشمس مباشرة. لتحقيق أقصى استفادة من تجربة المشاهدة، تقترح عالمة الفلك في مركز إتش آر ماكميلان للفضاء في فانكوفر، مارلي ليكوك، العثور على مكان يتمتع بإطلالة واضحة على الشرق والجنوب الشرقي، وخاصة الأفق.

الكسوف الحلقي هو نوع من كسوف الشمس حيث يقع القمر مباشرة أمام الشمس، لكنه لا يغطيها بالكامل. والنتيجة هي حلقة من النار حول القمر. ويوضح ليكوك أن كسوف الشمس نادر بالفعل أن يتم رصده من موقع محدد، بغض النظر عن نوعه. تعتبر النظارات الواقية، مثل نظارات الكسوف أو المرشحات أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية، ضرورية لمشاهدة الكسوف بأمان. النظارات الشمسية العادية ليست كافية ويمكن أن تسبب ضررا للعين.

إذا لم يتعاون الطقس في كولومبيا البريطانية، فهناك موارد أخرى متاحة لتجربة الكسوف. ستوفر وكالة ناسا بثًا حيًا لكسوف الشمس الحلقي من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وسيقدم متحف الاستكشاف في سان فرانسيسكو أيضًا ثلاثة بث مباشر مختلف، بما في ذلك بث صوتي، والذي يحول البيانات الفلكية إلى صوت.

وبالنظر إلى المستقبل، يذكر ليكوك اثنين من الأحداث السماوية القادمة. سيكون زخة شهب الجباريات، التي تبلغ ذروتها يومي 21 و22 أكتوبر، مرئية مع القمر في ربعه الأول، حيث يغرب مع ارتفاع زخة الشهب المشعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسكان كولومبيا البريطانية أن يتطلعوا إلى خسوف جزئي للقمر في 19 نوفمبر.

مصادر: أخبار Postmediaناسا