عشاق علم الفلك في كالغاري يشهدون كسوف الشمس الحلقي

تستعد مدينة كالغاري الكندية لحدث سماوي مثير، حيث من المقرر أن يجتاح كسوف الشمس الحلقي أجزاء من أمريكا الشمالية. على عكس الكسوف الكلي، يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ولكنه بعيد جدًا بحيث لا يحجب الشمس تمامًا. وهذا يخلق تأثير "حلقة النار" المذهلة، حيث تظهر الشمس المحجوبة جزئيًا كدائرة متوهجة في السماء.

ويوضح الدكتور فيل لانجيل، مدير مرصد روثني للفيزياء الفلكية والأستاذ بجامعة كالجاري، أنه خلال الكسوف الحلقي، هناك حلقة هلالية للشمس تزحف حول الجزء الخارجي للقمر. على الرغم من أن مسار الكسوف لن يمر مباشرة فوق كالجاري، إلا أنه لا يزال من المفترض أن يتمكن المراقبون المحليون من رؤية حجب جزئي للشمس، مع حجب ما يقرب من 60٪ من الشمس.

ومن المقرر أن يبدأ الكسوف بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل وينتهي عند الظهر تقريبًا، مع توقع ذروة المشاهدة حوالي الساعة 9:10 صباحًا. ويؤكد الدكتور لانجيل أن الكسوف الحلقي يحدث ببطء، مما يتيح للمشاهدين متسعًا من الوقت لمراقبة هذه الظاهرة. أفضل مناظر للكسوف ستكون في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكن لا يزال بإمكان سكان كالجاري الاستمتاع بالمشهد.

سيوفر حدثان عامان في كالجاري فرصًا لمشاهدة الكسوف. يستضيف مركز تيلوس سبارك للعلوم، بالشراكة مع فرع كالجاري للجمعية الفلكية الملكية الكندية (RASC)، حدثًا بتذكرة من الساعة 8:30 صباحًا حتى الظهر، حيث سيتم بث البث المباشر لناسا للكسوف الحلقي. وسيتم إنشاء تلسكوبات مزودة بمرشحات واقية من الشمس خارج المركز العلمي ليتمكن المشاهدون من مراقبة الكسوف الجزئي بأمان.

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف الدكتور ستيفن جينز، مدرس الأرض والعلوم في جامعة ماونت رويال وجامعة أمبروز، حفلًا مجانيًا لمشاهدة الكسوف في حرم جامعة أمبروز. سيتمكن المشاركون من الوصول إلى عدسات كسوف الشمس والتلسكوبات المزودة بمرشحات شمسية آمنة، مما يوفر تجربة تعليمية وفريدة من نوعها.

تعتبر رؤية كسوف الشمس حدثًا نادرًا ومهيبًا، وبالنسبة للكثيرين، فهو نشاط قائم على دلو. يشير الدكتور جينز إلى أن احتمال مرور كسوف الشمس على نفس الموقع في حياة الإنسان هو مرة واحدة فقط كل 383 عامًا. ولذلك، فإن هذا الكسوف الحلقي للشمس يمثل فرصة خاصة لسكان كالغاري لمشاهدة هذا الحدث السماوي. استعدوا لتوجيه أعينكم إلى السماء يوم السبت وتجربة روعة الكسوف الحلقي للشمس.

مصادر:

– كالغاري هيرالد: [الرابط]

– الجمعية الفلكية الملكية الكندية (RASC): [الرابط]