دش شهب الجوزاء السنوي يضيء سماء الليل الليلة

من المقرر أن يبهر زخة شهب الجوزاء المرتقبة سماء الليل هذه الليلة، حيث يقدم لمحة لما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة بالإضافة إلى عدد قليل من الكرات النارية الرائعة. ويتوقع خبير الفلك، غاري بويل، أن يكون العرض هذا العام من أفضل العروض لعام 2021.

على عكس زخات الشهب الأخرى التي تنتج عن مرور المذنبات، تنشأ شهب الجوزاء من بقايا كويكب متوفى يعرف باسم 3200 فايثون. يؤدي هذا الأصل الفريد إلى ظهور شظايا بحجم الحصى تحترق على ارتفاع مثير للإعجاب يبلغ 80 كيلومترًا فوق سطح الأرض، مما يخلق عرضًا ضوئيًا مذهلاً لجميع المتفرجين.

ومن المتوقع أن يكون وقت ذروة مشاهدة الجوزاء بين منتصف الليل والساعة الواحدة صباحًا، مما يوفر فرصة ممتازة لمراقبي السماء لمشاهدة هذا المشهد السماوي. ولحسن الحظ، فإن غياب القمر الساطع هذا العام يضمن الرؤية دون عائق. للحصول على رؤية مثالية، يقترح بويل الخروج من مناطق المدينة هربًا من تداخل المباني والأشجار التي قد تعيق الرؤية.

لمشاهدة هذا العرض الاستثنائي، اتجه للخارج حوالي الساعة 7 مساءً عندما تكون كوكبة الجوزاء منخفضة في السماء الشمالية الشرقية. مع تقدم الليل، سيتكثف نشاط النيزك مع صعود برج الجوزاء إلى أعلى.

إذا سمحت الظروف الجوية، فإن ليلة الغد ستكون أيضًا واعدة فيما يتعلق برؤية الشهب. ستوفر السماء الصافية رؤية ممتازة وإمكانية ظهور شهب مثيرة.

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