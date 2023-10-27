شبكة متباينة الخواص تكشف عن إمكانيات جديدة في الضوئيات النانوية اللولبية

تعتبر اللاتماثلية، وهي خاصية عدم التماثل التي تميز الجسم عن صورته في المرآة، مفهومًا أساسيًا في مختلف المجالات العلمية. في عالم الضوئيات النانوية، يظل تحقيق تفاعلات قوية بين الضوء والمادة يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجراها الدكتور لي قوانغ يوان في معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT)، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، نهجًا مبتكرًا للحث على عدم التناظر القوي في الأسطح المعدنية من خلال استخدام هياكل شبكية متباينة الخواص.

في دراستهم المنشورة في مجلة Laser & Photonics Review، كشفت مجموعة البحث عن الاستجابات القوية لتقويم العمود الفقري الناتجة عن تكوينات الشبكة متباينة الخواص. ومن خلال كسر التناظر الدوري في اتجاهي x وy مع الحفاظ على تناظر المرآة للبنى النانوية، تمكنوا من توليد عدم انطباقية مستوية قوية دون المساس بعامل الجودة (عامل Q).

في ظل حدوث طبيعي، أظهر سطح السيليكون وضعًا حلزونيًا مستوًا مع مزدوج اللون دائري (CD) قدره 0.37 وعامل Q قدره 1220. كان عامل Q هذا أعلى بعدة مرات من السطوح السطحية المتصلة للحالات المستوية (BIC). بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن إشارة قيمة القرص المضغوط يمكن عكسها عن طريق ضبط فترة الشبكة في الاتجاه x مقارنة بتلك الموجودة في الاتجاه y. تفتح هذه المرونة في ضبط الاستجابة اللولبية طرقًا جديدة لتصميم أجهزة تقويم العمود الفقري ذات الخصائص المرغوبة.

يكمن الاختراق في استخدام أصداء الشبكة السطحية (SLRs)، والتي تنشأ من الاقتران المتماسك بين الرنين الموضعي وشذوذ رايلي. توفر كاميرات SLR إمكانية ضبط طيفية ممتازة وقدرة على قمع فقدان الامتصاص والإشعاع. ومن خلال الاستفادة من هذه الخصائص، تمكن الباحثون من تحقيق أقصى قدر من المحاكاة CD يبلغ 0.86 وعامل Q يصل إلى 1700.

تحمل النتائج آثارًا مهمة على العديد من التطبيقات، بما في ذلك الاستشعار اللامركزي وتعديلات واجهة الموجة. تتمتع الأسطح الفائقة عالية الجودة والقوية التي طورها فريق الدكتور لي بالقدرة على إحداث ثورة في مجال الضوئيات النانوية اللولبية، مما يمهد الطريق للتقدم في الاستشعار اللولبي الكيميائي الحيوي، والانبعاث اللولبي أو الليزر، والاستجابات اللاخطية اللولبية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الكيرالية؟

ج: تشير اللامركزية إلى خاصية الكائن التي لا يمكن أن تتطابق مع صورته المعكوسة عن طريق الترجمة أو التدوير.

س: ما هي السطوح الفوقية؟

ج: الأسطح الخارقة عبارة عن هياكل صناعية ذات طول موجي فرعي تتيح التحكم الدقيق في تفاعلات المادة الضوئية.

س: ما هو عامل الجودة (Q Factor)؟

ج: إن عامل الجودة هو مقياس لكفاءة تخزين الطاقة وتبديدها في نظام الرنين.

س: ما هي رنين الشبكة السطحية (SLRs)؟

ج: رنين الشبكة السطحية عبارة عن اقترانات متماسكة بين الرنين الموضعي وشذوذ رايلي، مما يوفر قابلية الضبط الطيفي ويقلل من الخسائر في الأنظمة الكهرومغناطيسية.

س: ما هي التطبيقات المحتملة للأسطح الفوقية عالية الجودة والقوية؟

ج: هذه الأسطح الفوقية لها تطبيقات واعدة في الاستشعار اللولبي وتعديلات واجهة الموجة.