الاصطدام المستقبلي بين مجرة ​​أندروميدا ودرب التبانة

يتوقع العلماء أن حدثًا دراميًا من المقرر أن يتكشف في المستقبل البعيد: اصطدام مباشر بين مجرة ​​المرأة المسلسلة (M31) ومجرتنا درب التبانة. لاحظ علماء الفلك أن مجرة ​​المرأة المسلسلة، وهي أقرب مجرة ​​كبيرة لنا، تتحرك نحو مجرتنا بسبب قوة الجاذبية المتبادلة بينهما. وفي حين أن هذا الاندماج لن يحدث قبل 4 مليارات سنة أخرى، إلا أن مثل هذه الاصطدامات المجرية شائعة في الكون.

ومن خلال عمليات المحاكاة، اكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول الشكل الذي سيبدو عليه هذا الاصطدام من الأرض. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن الاصطدامات الكارثية بين النجوم نادرة نسبيًا في هذا النوع من الأحداث. وبدلاً من ذلك، فإن الشكل الأساسي للتفاعل هو الجاذبية. عندما تندمج المجرات، ستتدفق تيارات من النجوم إلى الخارج، مما يؤدي إلى إنشاء ذيول وجسور مد وجزر. وسوف تختفي الهياكل الحلزونية لكلتا المجرتين تدريجياً، تاركة وراءها مجرة ​​إهليلجية عملاقة جديدة يطلق عليها العلماء اسم "ميلكوميدا".

سيكون للاصطدام بين مجرة ​​أندروميدا ودرب التبانة تأثير عميق على رؤية السماء ليلاً لأي راصد للسماء في المستقبل على الأرض. سوف تتشوه السماء إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، مع تشكيل سدم انبعاثية جديدة ومجموعات مفتوحة تملأ خط رؤيتنا. سيؤدي الاصطدام أيضًا إلى إطلاق موجة مكثفة من تشكل النجوم، مما يضيء السماء بعجائب جديدة.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن "ميلكوميدا" وتأثيراتها على هواة علم الفلك، راجع قصة آفي لوب وتوماس كوكس من عدد يونيو 2008 من مجلة علم الفلك.

مصادر:

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، ز. ليفاي، ر. فان دير ماريل (STScI)، ت. هالاس، وأ. ميلينجر (التوضيح الفوتوغرافي)