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شجرة صنوبر قديمة تكشف عن أكبر عاصفة شمسية على الأرض

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 9، 2023
شجرة صنوبر قديمة تكشف عن أكبر عاصفة شمسية على الأرض

اكتشف العلماء أدلة على وجود أكبر عاصفة شمسية في تاريخ الأرض، وذلك بفضل شجرة صنوبر قديمة في جبال الألب الفرنسية. حدثت هذه العاصفة الشمسية التي تم تحديدها حديثًا منذ حوالي 14,300 عام ويقدر حجمها بضعف حجم عاصفتين شمسيتين معروفتين سابقًا. ويسلط البحث، الذي نشر في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية، الضوء على قوة العواصف الشمسية.

وللتحقق من هذا الحدث التاريخي، قامت مجموعة من الباحثين الدوليين بتحليل مستويات الكربون المشع في الأشجار القديمة في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. ووجدوا ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الكربون المشع في حلقات شجرة الصنوبر الاسكتلندية، مما يشير إلى تغير كبير في البيئة. ولتأكيد الارتباط بعاصفة شمسية، قارن الباحثون العينة بعينة مأخوذة من قلب الجليد في جرينلاند.

وفقًا لإدوارد بارد، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن الأحداث الشمسية المتطرفة مثل التوهجات الشمسية وانبعاثات الكتل الإكليلية يمكن أن تولد رشقات نارية قصيرة المدى من الجسيمات النشطة، تاركة وراءها ارتفاعات هائلة في الكربون المشع. ومن خلال مقارنة العينات المأخوذة من جبال الألب وجرينلاند، خلص الباحثون إلى أنهم اكتشفوا أدلة على وجود عاصفة شمسية كبيرة.

إن فهم ماضي الأرض أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها. وإذا حدثت عاصفة شمسية بهذا الحجم اليوم، فسوف يكون لها آثار كارثية على المجتمع الحديث، مما يؤدي إلى تعطيل الاتصالات والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء. تسببت أكبر عاصفة شمسية مسجلة، والمعروفة باسم حدث كارينغتون في عام 1859، في حدوث اضطرابات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك آلات التلغراف.

وفي حين أن العلماء لا يفهمون بشكل كامل أسباب هذه العواصف الشمسية الشديدة أو تكرارها، فإن دراسة حجمها أمر ضروري. إن اكتشاف هذه العاصفة الشمسية القديمة يوسع معرفتنا ويثير أسئلة جديدة حول سلوك الشمس. وكل اكتشاف جديد في هذا المجال لا يجيب على الأسئلة الموجودة فحسب، بل يكشف أيضًا عن ألغاز جديدة يتوق الباحثون إلى استكشافها.

التعاريف:
– الكربون المشع: نظير مشع للكربون يستخدم في تأريخ الأشياء القديمة.
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By مامفو بريشيا

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