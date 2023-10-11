عاصفة شمسية قديمة قصفت الأرض بالإشعاع الكوني، وتكشف عن حلقات الأشجار

تشير حلقات الأشجار المكتشفة حديثا إلى أن الأرض تعرضت لجرعة هائلة من الإشعاع الكوني منذ أكثر من 14,000 ألف عام، ربما بسبب عاصفة شمسية غير مسبوقة. وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ، حلقات الأشجار من جذوع الأشجار المتحجرة في جبال الألب الفرنسية. تحتوي هذه الأشجار على مستويات عالية من الكربون المشع في حلقة سنة واحدة يعود تاريخها إلى ما يقرب من 14,300 سنة مضت، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأشعة الكونية خلال تلك الفترة.

الكربون المشع هو أحد نظائر الكربون الذي يتم إنتاجه عندما تتفاعل الأشعة الكونية مع ذرات النيتروجين في الغلاف الجوي. ويتزامن الارتفاع الكبير في الإشعاع مع اكتشاف مستويات عالية من البريليوم من قلوب الجليد الموجودة في جرينلاند. يعتقد الباحثون أن هذا الارتفاع الإشعاعي كان ناجمًا عن عاصفة شمسية ضخمة ناجمة عن انبعاث كتلي إكليلي (CME) - سحابة من البلازما الممغنطة والإشعاع - تم إطلاقها إلى الفضاء عن طريق التوهج الشمسي.

وإذا صحت هذه النظرية، فإنها ستجعل هذه العاصفة، التي يشير إليها الباحثون بحدث مياكي، هي الأكبر على الإطلاق التي تم توثيقها من الشمس. ومن شأن عاصفة شمسية مماثلة اليوم أن يكون لها آثار كارثية على المجتمع التكنولوجي الحديث. ويقدر الباحثون أن مثل هذه العواصف القوية يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للمحولات في شبكات الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعدة أشهر. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالأقمار الصناعية الضرورية للملاحة والاتصالات.

وقد تم اكتشاف أحداث مياكي، التي تتميز بالعواصف الشمسية الضخمة، في السجل الأحفوري من قبل. ومع ذلك، يبدو أن التوهج الفائق المكتشف حديثًا أقوى من أي توهج تم رصده سابقًا. ويشير الباحثون إلى أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تحدث كل 1,000 عام تقريبًا.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى فهم أفضل لسلوك الطاقة الشمسية ومخاطرها المحتملة. ومع اقتراب شمسنا من الحد الأقصى للطاقة الشمسية، يتوقع العلماء زيادة النشاط الشمسي، بما في ذلك المزيد من التوهجات الشمسية والانبعاث الإكليلي. في حين أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى حدوث توهج عظيم آخر، فإن إجراء المزيد من الأبحاث أمر بالغ الأهمية لاستعدادنا واستجابتنا لهذه الأحداث في المستقبل.

المصادر: المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ، العلوم الحية