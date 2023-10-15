غضب الشمس القديم: العاصفة الشمسية المكتشفة حديثًا والتي يبلغ عمرها 14,300 عام

توصل فريق من العلماء من المملكة المتحدة وفرنسا مؤخرًا إلى اكتشاف غير متوقع أثناء تحليل حلقات الأشجار شبه المتحجرة في جبال الألب: وهو دليل على وجود عاصفة شمسية قوية بشكل لا يصدق حدثت منذ حوالي 14,300 عام. أطلقت هذه العاصفة، المعروفة باسم القذف الكتلي الإكليلي (CME)، العنان لوابل من الجسيمات المشحونة التي طغت على المجال المغناطيسي للأرض.

تعد الانبعاث الإكليلي أمرًا شائعًا، حيث يوفر المجال المغناطيسي للأرض عادةً الحماية ضدها. ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن تشكل الانبعاثات الإكليلية الشديدة بشكل خاص تهديدًا كبيرًا. عندما تتفاعل جزيئات الشمس مع الغلاف الجوي للأرض، فإنها تخلق شكلاً من أشكال الكربون يسمى الكربون المشع أو الكربون 14، والذي تمتصه الأشجار.

اكتشف فريق البحث في البداية كمية غير مسبوقة من الكربون المشع أثناء فحص حلقات الأشجار. وسعيًا للحصول على تأكيد، لجأوا إلى عينات الجليد الجوفية من جرينلاند، لقياس محتوى البريليوم في العينات الجوفية. وأكدت النتائج وجود عاصفة شمسية عملاقة قديمة.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف كبيرة. إن عاصفة شمسية معاصرة بهذا الحجم من شأنها أن تخلف تأثيرات مدمرة على بنيتنا التحتية الحديثة، مما يؤدي إلى انقطاع واسع النطاق في الاتصالات، وأنظمة الأقمار الصناعية، وشبكات الكهرباء. إن الحاجة إلى إعداد وبناء المرونة في أنظمة الاتصالات لدينا تصبح أكثر أهمية في ضوء هذه النتيجة.

هذه العاصفة التي يبلغ عمرها 14,300 عام هي الأكبر من بين تسع عواصف شمسية شديدة، يشار إليها باسم أحداث مياكي، والتي تم تحديد أنها حدثت على مدار 15,000 عام الماضية. حدثت أحدث أحداث مياكي المؤكدة في عامي 993 م و774 م.

مع استمرار اعتمادنا على التكنولوجيا في النمو، أصبح الفهم والاستعداد للتأثير المحتمل للعواصف الشمسية على عالمنا الحديث أمرًا ضروريًا. ويتعين على العلماء وصناع السياسات أن يعملوا معاً لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر وبناء أنظمة مرنة وقادرة على الصمود في وجه غضب لعنات الشمس القديمة.

مصادر:

– بيان صحفي لجامعة ليدز

– المقال الأصلي منشور في 15 أكتوبر 2023