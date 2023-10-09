دراسة جديدة تتحدى فهم دور التجوية الطبيعية للصخور في دورة الكربون

تحدت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد الاعتقاد السائد بأن التجوية الطبيعية للصخور تعمل كمخزن لثاني أكسيد الكربون. ويشير البحث إلى أن التجوية الصخرية يمكن أن تكون في الواقع مصدرًا مهمًا لثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالانبعاثات البركانية.

في دورة الكربون الجيولوجية، تحتوي الصخور على كمية كبيرة من الكربون على شكل بقايا نباتية وحيوانية قديمة. يمكن لهذه الصخور أن تمتص ثاني أكسيد الكربون من خلال التجوية الكيميائية، مما يوازن الانبعاثات المستمرة من البراكين ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم درجة حرارة الأرض.

وحددت الدراسة عملية إضافية تطلق من خلالها الصخور ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تحدث هذه العملية عندما تتشكل الصخور التي تشكلت في قيعان البحار القديمة ودُفنت بالكربون العضوي مرة أخرى، مما يعرض الكربون للأكسجين والماء، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وهذا يتحدى الفهم السابق بأن الصخور المتعرضة للتجوية هي مجرد مخزن لثاني أكسيد الكربون.

كان قياس إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الكربون العضوي في الصخور أمرًا صعبًا. ومع ذلك، استخدم الباحثون في هذه الدراسة عنصرًا تتبعًا، وهو الرينيوم، الذي يتم إطلاقه في الماء عندما يتفاعل الكربون العضوي الموجود في الصخور مع الأكسجين. ومن خلال قياس مستويات الرينيوم في مياه النهر، تمكنوا من تحديد كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة.

ووجدت الدراسة أن المناطق التي تتركز فيها ثاني أكسيد الكربون تقع في المقام الأول في سلاسل الجبال ذات معدلات الارتفاع العالية، حيث تتعرض الصخور الرسوبية. وقد قُدرت الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من التجوية الصخرية بنحو 2 ميجا طن من الكربون سنويًا، وهو ما يمكن مقارنته بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن البراكين.

في حين أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن التجوية الصخرية ضئيلة نسبيًا مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن الإنسان، فإن فهم هذه العمليات الطبيعية أمر ضروري للتنبؤ بميزانية الكربون وإدارتها بدقة. سوف تركز الأبحاث المستقبلية على الكيفية التي قد يؤدي بها تغير المناخ الناجم عن الإنسان والتغيرات في التآكل إلى تفاقم الإطلاق الطبيعي لثاني أكسيد الكربون من التجوية الصخرية.

مصادر:

– دراسة جامعة أكسفورد: مجلة الطبيعة

– قسم علوم الأرض جامعة أكسفورد

– مشروع بحث ROC-CO2