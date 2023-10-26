تم الكشف عن التاريخ الخفي للمناظر الطبيعية تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة رائدة حديثة أجرتها جامعة دورهام عن منظر طبيعي قديم على شكل نهر مختبئ تحت الغطاء الجليدي الشاسع في شرق القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال تسخير بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات سبر صدى الراديو، بحث الباحثون في ماضي القارة القطبية الجنوبية، وسلطوا الضوء على تاريخ الغطاء الجليدي واستجابته لتغير المناخ.

يغطي هذا المشهد الطبيعي المكتشف حديثًا مساحة واسعة تبلغ 32,000 كيلومتر مربع، ويقدم لمحة عن الوقت الذي شكلت فيه الأنهار المنطقة منذ أكثر من 14 مليون سنة. ومن اللافت للنظر أنه يسبق التكوين الأولي لجليد شرق القطب الجنوبي بحوالي 34 مليون سنة. يتكون المشهد الطبيعي من وديان وتلال مماثلة في الحجم لتلك الموجودة في شمال ويلز بالمملكة المتحدة، مما يشير إلى فترات طويلة من استقرار درجة الحرارة في المنطقة المدروسة، حيث ظلت بمنأى إلى حد كبير عن زحف الجليد.

ويؤكد البروفيسور ستيوارت جاميسون، المؤلف الرئيسي للدراسة، على الدور المحوري لهذا المشهد المخفي في تنظيم تدفق الجليد والاستجابة لتغير المناخ. فهو يقارن الأرض الغامضة الواقعة أسفل الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي بسطح المريخ من حيث معرفتنا المحدودة.

وهذا الاكتشاف المهم له آثار على علم المناخ لأنه يكشف أنه على الرغم من تراجع الغطاء الجليدي خلال الفترات الأكثر دفئا، ظلت هذه المنطقة بالذات مستقرة بشكل ملحوظ. تعتبر هذه المعرفة حاسمة للتنبؤ بكيفية تفاعل الغطاء الجليدي مع ظاهرة الاحتباس الحراري الحالية والمستقبلية.

ويصف البروفيسور نيل روس من جامعة نيوكاسل، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، الاكتشاف بأنه "مخفي على مرأى من الجميع" لسنوات عديدة. وهو يقدم رؤى قيمة حول التاريخ المبكر والطويل الأجل للغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي، بالإضافة إلى استجابته المحتملة للتغيرات المناخية المستقبلية.

يعتمد هذا الإنجاز على العمل السابق الذي قام به نفس فريق البحث والمتعاونين، والذي كشف عن سلاسل الجبال المخفية، وأنظمة الأخاديد، والبحيرات تحت جليد القطب الجنوبي. إنه يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه صور الأقمار الصناعية وسبر صدى الراديو في الكشف عن هذه المناظر الطبيعية تحت الجليد.

والأهم من ذلك، أن هذا الاكتشاف يشير إلى إمكانية وجود المزيد من المناظر الطبيعية غير المكتشفة مخبأة تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي. ويؤكد البروفيسور جاميسون أن الاستكشاف المستمر لهذه التضاريس المخفية جارٍ لسد الثغرات في المسوحات وتعميق فهمنا لكيفية تطور الغطاء الجليدي والمناظر الطبيعية الأساسية بمرور الوقت.

لعبت منظمات مثل مجلس أبحاث البيئة الطبيعية التابع للبحوث والابتكار في المملكة المتحدة (NERC)، ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF)، ووكالة ناسا دورًا حيويًا في دعم هذه الدراسة، وتوفير التمويل اللازم لجمع البيانات والبحث.

تستمر النتائج التي تم التوصل إليها من أعماق القارة القطبية الجنوبية في فتح تاريخ مناخ الأرض، وتقدم رؤى قيمة حول تحديات الماضي والمستقبل. الأنهار القديمة التي كانت تتدفق تحت الجليد ترشدنا إلى فهم العالم المتغير ومواجهته.

أسئلة وأجوبة

ماذا كشفت دراسة جامعة دورهام عن القارة القطبية الجنوبية؟

وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة دورهام، عن منظر طبيعي قديم على شكل نهر مختبئ تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي. وتشير المناظر الطبيعية، التي تمتد على مساحة 32,000 ألف كيلومتر مربع، إلى أن الأنهار شكلت المنطقة منذ أكثر من 14 مليون سنة، أي قبل التكوين الأولي للغطاء الجليدي بنحو 34 مليون سنة.

ماذا يعني هذا الاكتشاف لعلم المناخ؟

يوفر اكتشاف المناظر الطبيعية تحت الجليدية القديمة في القارة القطبية الجنوبية نظرة ثاقبة لاستقرار المنطقة في الماضي على الرغم من تراجع الغطاء الجليدي خلال الفترات الأكثر دفئًا. تعتبر هذه المعرفة ضرورية للتنبؤ بكيفية استجابة الغطاء الجليدي لظاهرة الاحتباس الحراري الحالية والمستقبلية.

ما هي أهمية هذا المشهد المخفي تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي؟

تلعب المناظر الطبيعية المخفية دورًا محوريًا في تنظيم تدفق الجليد وفهم استجابة الغطاء الجليدي لتغير المناخ. وهو يقدم معلومات قيمة حول التاريخ المبكر والطويل الأجل للغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي واستجابته المحتملة للتغيرات المناخية المستقبلية.

كيف أجري الدراسة؟

استخدمت الدراسة بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات سبر الصدى الراديوي لتحليل المناظر الطبيعية المخفية تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي. وقد سمح ذلك للباحثين بالكشف عن المناظر الطبيعية القديمة التي تكونت على شكل نهر والحصول على نظرة ثاقبة للمناظر الطبيعية تحت الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.