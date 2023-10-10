صفيحة تكتونية مكتشفة حديثًا عمرها 120 مليون عام: صفيحة بونتوس

كشفت دراسة حديثة بقيادة سوزانا فان دي لاجيمات، عالمة الجيولوجيا من جامعة أوتريخت، عن وجود صفيحة تكتونية عمرها 120 مليون عام، تسمى صفيحة بونتوس. ويُعتقد أن هذه الصفيحة التكتونية، التي يُقدر حجمها بربع حجم المحيط الهادئ الحالي، قد استهلكتها عباءة الأرض إلى حد كبير على مدى ملايين السنين.

تم اكتشاف صفيحة البنطس من خلال تحليل البيانات الجيولوجية الموجودة في سلاسل الجبال والشظايا المحيطية المنتشرة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشير هذه النتائج إلى وجود لوحة غير معروفة سابقًا، وهو ما يتناقض مع الافتراضات الأولية لدراسة الآثار من لوحة معروفة.

في زمن الديناصورات، كان هناك محيط شاسع يفصل بين أوراسيا وأستراليا، اللتين كانتا متصلتين بالقارة القطبية الجنوبية كجزء من قارة بانجيا العملاقة. مع تفتيت بانجيا، ابتلعت صفيحة بونتوس تدريجيًا عن طريق الصفائح المتحركة التي حملت بورنيو والفلبين إلى موقعهما الحالي.

كان تركيز الدراسة على منطقة جانكشن، وهي منطقة معقدة من الصفائح التكتونية تمتد من اليابان إلى نيوزيلندا، مرورًا ببورنيو والفلبين وغينيا الجديدة. ومن خلال جمع البيانات المنشورة وإجراء دراسات ميدانية في بورنيو، أعاد لاجمات بناء حركات الصفائح التكتونية من العصر الجوراسي حتى يومنا هذا.

على عكس الدراسات السابقة التي اعتمدت على البيانات المغناطيسية القديمة، وهي متناثرة في المنطقة، اتخذ الباحثون نهجا مختلفا. لقد أخذوا في الاعتبار منطقة غرب المحيط الهادئ بأكملها، بما في ذلك المحيط الفائق بانثالاسا السابق الذي كان يحيط ببانجيا. من خلال العمل بشكل عكسي من التكوين الحالي للصفائح التكتونية، تمكن الباحثون من إعادة بناء حركات الصفائح بناءً على أبسط سيناريو تكتوني للصفائح يتماشى مع الملاحظات الجيولوجية.

يؤكد اكتشاف صفيحة بونتوس التنبؤات التي تم إجراؤها قبل 11 عامًا بناءً على البيانات الشاذة في البيانات الزلزالية. تم العثور على أجزاء من اللوحة في بالاوان، وهي جزيرة في الفلبين، وبحر الصين الجنوبي، والتي كانت مرتبطة ذات يوم بتكوين بورنيو الذي درسه لاجيمات.

توفر الدراسة، المنشورة في Gondwana Research، رؤى قيمة حول الحركات التكتونية السابقة للصفائح وتساهم في فهمنا للجيولوجيا الديناميكية للأرض.

مصادر:

– أبحاث جندوانا (الرابط غير متوفر)

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