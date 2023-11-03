رؤى جديدة حول أصول القمر وسر ثيا

كشف علماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن أدلة جديدة تشير إلى أن الكوكب الذي اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين، وشكل القمر، ربما لا يزال موجودا داخل كوكبنا. نشأت النظرية من اكتشاف مادة كثيفة تقع بالقرب من نواة الأرض، والتي تم اكتشافها تحت مناطق واسعة من أفريقيا والمحيط الهادئ ولكنها ظلت مجهولة الهوية لعقود من الزمن.

تحتوي هذه المادة، المعروفة باسم المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة (LLVPs)، على مستويات عالية من الحديد وتظهر تفاعلات موجية زلزالية مختلفة مقارنة بالمواد الصلبة المحيطة. ويقدر عمر هذه الكواكب بما لا يقل عن 4.5 مليار سنة، مما يوفر أدلة جوهرية على المراحل الأولى من تطور الأرض.

يوضح البروفيسور بول أسيموف، خبير الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أن هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن LLVPs هي بقايا ثيا. ويعتقد أن هذا الكوكب الافتراضي، الذي كان يدور حول الشمس، قد اصطدم بالأرض بسبب قوى الجاذبية للأجرام السماوية الأخرى.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من تكوين القمر. يُقترح أن دراسة هذه LLVPs يمكن أن تلقي الضوء على جوانب مختلفة من التطور المبكر للأرض، بما في ذلك بداية الاندساس، وتكوين القارات، وأصل أقدم المعادن الأرضية.

على الرغم من هذه النتائج المهمة، لا يزال العلماء لا يفهمون تمامًا سبب تركز بقايا ثيا في كتل حول وشاح الأرض. يقدم هذا اللغز وسيلة للدراسات المستقبلية لكشف تعقيدات هذا الاصطدام الكوكبي وعواقبه.

ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم اكتشاف أي دليل على وجود ثيا في الكويكبات أو النيازك القريبة، مما دفع العلماء إلى التكهن بأن الحطام الناتج عن الاصطدام قد يكون إما موجودًا حول قلب الأرض أو مختبئًا تحت سطح القمر، على بعد حوالي 238,855 ميلًا.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو ثيا؟

ج: ثيا هو كوكب افتراضي يُعتقد أنه اصطدم بالأرض، مما أدى إلى تكوين القمر.

س: كم عمر LLVPs؟

ج: يقدر عمر هذه الكائنات بـ 4.5 مليار سنة على الأقل.

س: ما هي المناطق التي تم اكتشاف المادة الكثيفة تحتها؟

ج: تم اكتشاف المادة الكثيفة تحت أجزاء كبيرة من أفريقيا والمحيط الهادئ.

س: ما الذي يمكن أن تكشفه دراسة LLVPs عن التطور المبكر للأرض؟

ج: يمكن أن توفر دراسة LLVPs نظرة ثاقبة حول بداية الاندساس، وتكوين القارات، وأصل أقدم المعادن الأرضية الباقية.