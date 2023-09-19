اكتشاف سلائف خلايا الدماغ القديمة في الحيوانات البسيطة

توصل باحثون من أسبانيا وألمانيا إلى اكتشاف رائع في حيوانات بسيطة تسمى بلاكوزوان، مما يشير إلى أن اللبنات الأساسية لخلايا دماغنا ربما نشأت منذ مليارات السنين. Placozoans، وهي مخلوقات صغيرة تشبه حبة الرمل، هي كائنات بدائية تتكون من أنواع مختلفة من الخلايا وليس لها أعضاء. لقد عاشوا في المياه الضحلة الدافئة للبحار منذ حوالي 800 مليون سنة، حيث كانوا يتغذون على الميكروبات والطحالب.

وجد الباحثون، بقيادة عالم الأحياء الخلوي سيباستيان ناجلي من مركز التنظيم الجينومي، خلايا متخصصة في البلاكوزونات التي تظهر تشابهًا ملحوظًا مع الخلايا العصبية الموجودة في الكائنات الحية الأكثر تعقيدًا. تطلق هذه الخلايا، المعروفة باسم الخلايا الببتيدرجية، إشارات الببتيد لتنسيق سلوك البلاكوزونات، تمامًا كما تفعل الخلايا العصبية في الحيوانات الأخرى. على الرغم من أن الخلايا البلاكوزوانية ليست خلايا عصبية متطورة بشكل كامل، إلا أنها بمثابة نقطة انطلاق تطورية مهمة.

من خلال التحليل الجيني والفحص المجهري، حدد الفريق 14 نوعًا مختلفًا من الخلايا الببتيدية في البلاكوزوانات. تشترك الخلايا في بعض الجينات نفسها التي تمتلكها الخلايا العصبية لدينا، ولكنها تفتقر إلى بعض المكونات المتخصصة اللازمة لاستقبال وتوليد الإشارات الكهربائية. وبدلاً من ذلك، يستخدمون بروتينات مستقبلية تسمى GPCRs لتلقي الرسائل الكيميائية، وهي شائعة في مختلف أنواع الخلايا الحيوانية.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الخلايا المطلقة للببتيد محفوظة بدرجة عالية في البلاكوزونات ولكنها غائبة في الحيوانات المبكرة الأخرى مثل الإسفنج وهلام المشط. يشير هذا إلى أن تطور الخلايا المفرزة للببتيد يسبق تطور الخلايا العصبية الأخرى. ويثير الباحثون أيضًا أسئلة مثيرة للاهتمام حول الأصول التطورية للخلايا العصبية. هل تطورت الخلايا العصبية مرة واحدة ثم تباعدت، أم أنها تطورت عدة مرات بالتوازي؟

إن فهم كيفية تطور الخلايا وتغيرها بمرور الوقت أمر بالغ الأهمية لكشف قصة تطور الحياة. تحمل Placozoans، جنبًا إلى جنب مع غيرها من الحيوانات النموذجية غير التقليدية مثل المشطيات والإسفنج، أسرارًا رائعة بدأ العلماء للتو في اكتشافها.

المصدر: الخلية