الميكروبات التي تعيش على المعادن يمكن أن تحمل أدلة على تاريخ الأرض

توصل العلماء إلى اكتشاف مذهل حول الكائنات الحية الدقيقة القديمة التي تسمى الميثانوجينات، والتي يمكن أن تلقي الضوء على تاريخ الأرض. الميثانوجينات هي كائنات حية فريدة من نوعها لا تستخدم ضوء الشمس للحصول على الطاقة وتكون حساسة للأكسجين. يحصلون على طاقتهم عن طريق تحطيم الصخور والمعادن في بيئتهم، وإنتاج غاز الميثان في هذه العملية.

إن انخفاض غاز الميثان وزيادة الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض منذ حوالي 2.4 مليار سنة قد حير العلماء لسنوات. ويوضح المؤلف المشارك في الدراسة، إريك بويد، أن هذا تزامن مع انخفاض في أعداد الميثانوجين. تشير إحدى النظريات إلى أن مولدات الميثانول واجهت منافسة متزايدة على الموارد من الكائنات الحية الأخرى، مما أدى إلى انخفاض أعدادها. تقترح نظرية أخرى أن التغيرات في الأنماط البركانية أدت إلى انخفاض النيكل المتاح، وهو ضروري لبقاء مولدات الميثان.

ومع ذلك، وجدت الأبحاث الحديثة أن الميثانوجينات المعتمدة على النيكل يمكنها البقاء على قيد الحياة بكميات أقل بكثير من النيكل عما كان يعتقد سابقًا. تتمتع هذه الكائنات الحية الدقيقة بالقدرة على تخزين النيكل وتجميعه داخل نفسها، مما يتيح لها البقاء حتى في البيئات التي يندر فيها النيكل.

لفهم هذه العملية، قام فريق بويد بزراعة مولدات الميثان بكميات مختلفة من النيكل ولاحظوا استجابتها. ومن خلال قياس كمية الميثان المنتجة، قاموا بتقدير معدلات نمو وبقاء مولدات الميثان. وباستخدام التقنيات الطيفية، تمكنوا من تحديد كمية النيكل المخزنة في الخلايا.

وتمتد آثار هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من المجال العلمي. يعتقد بويد أن الفهم الأعمق لعملية التعدين الحيوي هذه يمكن أن يؤدي إلى تطوير تقنيات التعدين ذات التأثير البيئي الأقل. ويسلط الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية للبحث: اكتشاف أن الخلايا يمكنها الحصول على النيكل من المعادن، وقدرة مولدات الميثان على النمو بتركيزات منخفضة من النيكل، وقدرتها على تجميعه لاستخدامه في المستقبل.

لا يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة حول كيفية نشوء الحياة على الأرض فحسب، بل يقدم أيضًا أدلة حول إنشاء بيئة صالحة للسكن لأشكال الحياة الأخرى. من خلال كشف أسرار بقاء الميثانوجين على قيد الحياة، يقترب العلماء خطوة واحدة من فهم التاريخ القديم لكوكبنا.

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