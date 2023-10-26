اكتشاف جيولوجي جديد على المريخ يشير إلى إمكانية وجود حياة قديمة

توصل الباحثون في معهد علوم الكواكب في توكسون بولاية أريزونا إلى اكتشاف رائد على كوكب المريخ يمكن أن يكون له آثار عميقة على فهمنا لتاريخ الكوكب وإمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة. وفي منشور حديث في مجلة Scientific Reports، أعلن الفريق عن تحديد بحيرة طينية قديمة في منطقة تعرف باسم Hydraotes Chaos. يعود تاريخ هذه البحيرة الطينية، التي تشكلت من تصريفات طبقات الحجر الطيني المشحونة بالغاز، إلى ما يقرب من 4 مليارات سنة، وهو الوقت الذي كان فيه المريخ صالحًا للسكن على الأرجح.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في حقيقة أن البحيرات الطينية، مثل نظيراتها على الأرض، لديها القدرة على الحفاظ على آثار الحياة القديمة في رواسبها. يوفر تراكم الرواسب الموحلة في قاع البحيرة بيئة مثالية للحفاظ على الجزيئات الحيوية المرتبطة بالحياة الميكروبية. يُعتقد أن الرواسب في Hydraotes Chaos نشأت من طبقات المياه الجوفية وقنوات الفيضانات القديمة، وقد تحتوي على كنز من الأدلة على الحياة المريخية الماضية أو الحالية.

تشكلت التضاريس المعقدة في فوضى هيدراوتس من خلال انهيار السطح الأكثر جفافًا فوق طبقات المياه الجوفية، مما أدى إلى المشهد الفوضوي الذي نراه اليوم. إن وجود قنوات الفيضانات القديمة، التي يعتقد العلماء أنها كانت تنقل المياه من محيط اختفى الآن في الأراضي المنخفضة الشمالية، يزيد من فضول هذه المنطقة. يخلق هذا التاريخ الجيولوجي المعقد بيئة فريدة لدراسة طبقات المياه الجوفية على المريخ واستكشاف المؤشرات الحيوية المحتملة.

وبالنظر إلى المستقبل، تدرس وكالة ناسا Hydraotes Chaos كموقع هبوط محتمل لمهمات المريخ المستقبلية التي تهدف إلى البحث عن أدلة على التوقيعات الحيوية، وخاصة الدهون. إن مرونة الدهون تجعلها هدفًا جذابًا للاستكشاف، حيث كان من الممكن أن تتحمل مليارات السنين على المريخ. إن الرواسب التي خلفتها بحيرة الطين القديمة تحمل وعدًا هائلاً وتستحق الأولوية في المهام المستقبلية التي تسعى إلى اكتشاف البصمات الحيوية.

مع استمرار تطور فهمنا للماضي الجيولوجي للمريخ، فإن الاكتشافات مثل بحيرة الطين القديمة في Hydraotes Chaos تقربنا خطوة واحدة من كشف أسرار الكوكب الأحمر وكشف إمكانية وجود حياة ميكروبية قديمة خارج كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هي بحيرة الطين؟ البحيرة الطينية هي نوع من البحيرات تتميز بتراكم الرواسب الطينية في قاع البحيرة. ما أهمية البحيرات الطينية في البحث عن الحياة القديمة على المريخ؟ تتمتع بحيرات الطين، مثل نظيراتها على الأرض، بالقدرة على الحفاظ على آثار الحياة القديمة في رواسبها. يوفر تراكم الطين بيئة مثالية للحفاظ على الجزيئات الحيوية المرتبطة بالحياة الميكروبية. لماذا تعتبر Hydraotes Chaos منطقة مهمة على المريخ؟ Hydraotes Chaos هي منطقة ذات تضاريس معقدة على سطح المريخ تشكلت بسبب انهيار السطح فوق طبقات المياه الجوفية. كما أنها تحتوي على قنوات فيضانات قديمة كانت تنقل المياه من محيط سابق في الأراضي المنخفضة الشمالية. يوفر هذا التاريخ الجيولوجي الفريد نافذة على ماضي المريخ وإمكانية الحياة المريخية القديمة. ما هي التوقيعات الحيوية؟ التوقيعات الحيوية هي ميزات أو مواد تقدم دليلاً على الحياة الماضية أو الحالية. وفي سياق المريخ، يمكن أن تشمل التوقيعات الحيوية جزيئات حيوية أو مؤشرات أخرى للنشاط الميكروبي. ما الذي تفكر فيه ناسا فيما يتعلق بفوضى Hydraotes؟ تدرس ناسا Hydraotes Chaos كموقع هبوط محتمل لمهمات المريخ المستقبلية التي تهدف إلى البحث عن أدلة على التوقيعات الحيوية، وخاصة الدهون. الدهون هي جزيئات حيوية شديدة المقاومة، وقد تكون قد بقيت على المريخ لمليارات السنين.