المناخ الدوري للمريخ القديم الذي كشفت عنه رواسب المريخ

اكتشف الباحثون أنماطًا مثيرة للاهتمام في رواسب المريخ، تشير إلى أن الكوكب كان يتمتع بمناخ دوري مشابه لمناخ الأرض. على عكس الأرض، حيث تعمل تكتونية الصفائح باستمرار على إعادة تشكيل المناظر الطبيعية، فقد حافظ المريخ على أنهار وبحيرات متحجرة يعود تاريخها إلى مليارات السنين. منذ عام 2012، قامت المركبة الفضائية كيوريوسيتي التابعة لناسا باستكشاف هذه البقايا، واكتشفت آثارًا لجزيئات عضوية بسيطة. يعتمد ظهور أشكال الحياة البدائية على ظروف بيئية محددة تمكن من تنظيم الجزيئات القابلة للذوبان في الماء إلى مركبات عضوية أكثر تعقيدا.

وسلط المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الكواكب ويليام رابين، الضوء على أهمية فهم بيئات المريخ الماضية لتقييم قابليته المحتملة للسكن ووجود الحياة. استخدم الفريق بيانات من أدوات Mastcam وChemCam الخاصة بشركة Curiosity لدراسة فوهة غيل، وهي بحيرة جافة شهدت تحولًا في عمليات التجوية والبيئات منذ حوالي 3.8 إلى 3.6 مليار سنة.

ولاحظ الباحثون رواسب كبريتات على شكل قرص العسل في الرواسب، وبعضها كان به شقوق تشكلت أثناء عملية التجفيف، بينما كان لدى بعضها الآخر أشكال سداسية تشبه الأنماط التي تظهر في المناظر الطبيعية للأرض التي تخضع للتجفيف والترطيب الموسمي. تمثل هذه الرواسب أول دليل أحفوري على مناخ المريخ الدوري الذي شهد مواسم جافة ورطبة. وقد أظهرت التجارب المعملية السابقة على الأرض أن هذا النوع من البيئة يفضي إلى تفاعل الجزيئات الضرورية لتشكيل وحدات بناء الحياة.

تشير النتائج إلى أن الفترة الانتقالية النوحية-الهسبيرية على المريخ، منذ ما يقرب من 3.6 إلى 3.8 مليار سنة مضت، ربما كانت أكثر صلاحية للسكن من العصر النوحاشي السابق، الذي كان يتمتع ببيئات رطبة دائمًا. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لترسيخ هذه الاستنتاجات وفهم كيمياء سوائل المريخ القديمة لتقييم تكوين المركبات العضوية والحفاظ عليها.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تاريخ المريخ ومدى ملاءمته المحتملة للحياة. إن فهم الطبيعة الدورية لمناخ المريخ يعزز معرفتنا ببيئات الكوكب السابقة وقدرته على دعم الحياة وتطويرها.

المصدر: بالاكريشنان، في إس (2023)، ربما كان لدى المريخ القديم مناخ دوري، إيوس، 104، https://doi.org/10.1029/2023EO230372.